Colorados analizan denunciar al FA por usar frase de José Batlle y Ordóñez en la campaña del "Sí"

El nuevo spot de la campaña del “Sí” para derogar la ley de urgente consideración (LUC) abrió una nueva polémica, al utilizar una placa con una conocida frase del expresidente, y figura histórica del Partido Colorado, José Batlle y Ordóñez.

“En una democracia de verdad el pueblo no debe conformarse con elegir a sus gobernantes, debe gobernar a sus elegidos. José Batlle y Ordóñez”, señala la pieza con letras blancas y fondo del color rosado. Así, con esta frase y esa firma, cierra el nuevo spot divulgado en redes por los partidarios de la derogación.



También indica que el 27 de marzo “somos todos gobernantes” y llama a votar “por la soberanía, las libertades individuales y los derechos adquiridos”. “Vamos a ganar como siempre, dejando el alma”, dice antes de que se lea la frase del líder colorado.

Los colorados analizan denunciar ante la Corte Electoral la publicidad, que forma parte de la campaña ideada por el publicista Esteban Valenti y su equipo, y entienden que el episodio es un nuevo capítulo de una “campaña de falsedades”.



En tres oportunidades, los colorados hicieron denuncias por la utilización indebida de la imagen de Batlle y Ordóñez y la Corte Electoral les dio la razón siempre. La última fue cuando se llamó a la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) a no usarla ya en el marco de su campaña por el “Sí” a la derogación.



“La utilización de esta frase de Batlle se enmarca en la campaña de engaño impulsada desde el FA y el Pit-Cnt”, aseguró a El País el diputado colorado Felipe Schipani. Insistió en que “no hay nada más batllista que la LUC, por ser una ley que protege a los más débiles”. “¿Quiénes son los que sufren la inseguridad? ¿Los que tienen rejas, alarmas y guardias privados o el que no tienen nada de eso?”, preguntó. Asimismo, sostuvo que el que se beneficia con un alquiler sin garantía “es el que no puede poner una garantía o el que no tiene los medios”.

Por su parte, el diputado Conrado Rodríguez (Batllistas) afirmó que el spot es parte de una “nueva provocación del FA y el Pit-Cnt” y que es “inadmisible”.



“La ley protege para que no se lleve a confusión al elector. Acá se intenta confundir al usar la frase. Nosotros lo que decimos es que nuevamente se está violentando la ley electoral”, aseguró Rodríguez. En ese marco, afirmó que hay “jurisprudencia” que juega a favor del Partido Colorado.



Además, el diputado pedirá que se agilice la aprobación de un proyecto de ley (presentado a fines de diciembre del año pasado) que propone multar a los partidos políticos que incumplan con la ley electoral.



“Lo que planteo es que este tipo de maniobra sea objeto de sanción por la Corte Electoral”, explicó.



Rodríguez pidió que la multa sea del orden de los US$ 10.000 y hablará con los coordinadores de bancada para que esto sea aprobado antes del 27 de marzo, fecha fijada para el referéndum.