Los colorados amagan con apoyar el fideicomiso para obras en Canelones

El departamento de Canelones está a la expectativa de lo que ocurra el martes 20 en la Junta Departamental durante la discusión de un fideicomiso por US$ 80 millones. El mismo fue diseñado por el intendente Yamandú Orsi para generar obras en el territorio.

El Frente Amplio necesita un solo voto extra para poder aprobar la iniciativa. El Partido Nacional tiene 10 ediles y los colorados uno.



Si bien entre los blancos hubo dudas en algunos sectores que evaluaron el apoyo al endeudamiento para obras, en los últimos días los dirigentes cerraron un acuerdo que implica no prestar sus votos para aprobar el fideicomiso.



Sin embargo, en las últimas horas el Partido Colorado anunció que está estudiando seriamente dar el voto que falta para que se apruebe el proyecto. Así lo dijo el dirigente canario Heber Duque en un artículo publicado ayer en La Diaria.

Sus declaraciones llamaron la atención de los blancos que -según sostienen- ya se había logrado un acuerdo para tener una posición en conjunto.



En tanto, el edil colorado en Canelones, Gerónimo Costa, explicó a El País que él no participó de ninguna negociación ni conversación con el Partido Nacional a nivel de ediles.

“No soy yo solo (quien estaría estudiando dar el voto), sino que hay sectores del Partido Nacional que están manejando también esa hipótesis”, comentó a El País.



“Al momento no te puedo decir ni sí, ni no. Lo estamos estudiando. Hay 20 millones de los 80 que no tienen destino claro, no se sabe a qué irían y queremos entender bien. Hay reclamos de vecinos y sectores por obras. Hoy veíamos la cámara de la construcción reclamando obras en el departamento y en el país en general. Estamos manejando todas esas cosas”, explicó el edil colorado.



El episodio genera un diferendo en la interna de la coalición de gobierno. Esto sucede luego de que semanas atrás miembros de los partidos que la conforman empezaran a negociar una alianza para ir por la intendencia canaria en 2025.

Ante esta situación, según supo El País, la discusión del fideicomiso para Canelones pasó a negociarse al más alto nivel en la Torre Ejecutiva, entre el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y dirigentes colorados como el subsecretario de la cartera de Vivienda, Tabaré Hackenbruch, y el vicepresidente de UTE, Julio Luis Sangunetti, ambos en su condición de dirigentes del sector Batllistas, liderado por el expresidente Julio María Sanguinetti.