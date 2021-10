Colorados afirman que Pérez Banchero  "nunca" los informó de sus denuncias sobre Cardoso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las declaraciones del exdirector nacional de Turismo Martín Pérez Banchero siguen generando repercusiones a la interna del Partido Colorado. El dirigente indicó en las últimas horas, tras comparecer en la comisión investigadora del Ministerio de Turismo, que su colectividad política estaba informada de las irregularidades en esa cartera "hace meses", e incluso lanzó: “(El expresidente Julio María) Sanguinetti nos tenía que haber escuchado”.

Un día después, la bancada de diputados colorados emitió un comunicado en el que destaca que "nunca puso en conocimiento" de dicho grupo las denuncias proferidas, puntualizando que se enteraron "por la prensa" de sus denuncias contra la gestión del exministro de Turismo Germán Cardoso, que precipitaron su salida y la posterior comisión investigadora sobre lo actuado en el Ministerio desde 2010 a 2021.

Además, recordaron que por su cargo de prosecretario de la Cámara de Representantes en el anterior período, Pérez Banchero tiene "trato fluido" con varios diputados colorados y "nunca pidió que se le recibiera a los efectos de formular denuncia alguna".



Ayer fue la primera vez que los dirigentes colorados se vieron cara a cara después de las acusaciones públicas de Pérez Banchero a Cardoso respecto a las compras directas de publicidad durante su gestión, publicadas por el semanario Búsqueda.



Este martes más temprano, el sucesor de Cardoso, el también colorado Tabaré Viera, dijo que "no le consta" que hayan sido planteadas sus denuncias en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) colorado.



Pérez Banchero declaró en las últimas horas que el problema que hubo en la gestión Cardoso fue que "no hubo apego a la normativa" y "vicios administrativos". Además, consideró que el uso de la compra directa era la "regla" y no la excepción.



Ante estas declaraciones, Viera expresó hoy: "La política del Ministerio de acá en adelante, y en eso estamos trabajando, será la de comprar de acuerdo a la ley y al Tocaf"