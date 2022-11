Colorado preguntó si aumento de la edad jubilatoria implica menos trabajo para los jóvenes y esto contestó Alfie

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El pasado jueves en la comisión especial que analiza el proyecto para la reforma jubilatoria, el senador del Partido Colorado Raúl Batlle planteó a las autoridades del Poder Ejecutivo si extender la edad jubilatoria podía generar menos oportunidades laborales para los más jóvenes.

“Si me jubilo cinco años más tarde, evidentemente la empresa que me tiene contratado tiene trancada la puerta de entrada para que otra gente… Vamos a tener más gente vieja trabajando, que le va a cortar la entrada a gente joven” expresó.



El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, sostuvo que “en nuestro país -como, básicamente, en todo el mundo occidental- hay caída de la población, lo que implica que haya menos gente que entra al mercado laboral; los que entran son menos que los otros”. Y agregó que existen estudios que demuestran que los movimientos de las edades jubilatorias no han impedido el ingreso al mercado laboral de los más jóvenes.

Por su parte, Rodolfo Saldain resaltó que en los últimos cincuenta años se ha vivido “la revolución silenciosa de las mujeres” que se incorporan al mercado de trabajo, y eso, sostuvo, no ha quitado empleos. “Es la prueba de que mayores niveles de actividad, no necesariamente compiten por un mismo número de puestos de trabajo”, añadió.