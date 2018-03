Colonos enviaron carta a Benech para formar parte de la mesa de trabajo del MGAP

La Mesa Nacional de Colonos le solicitó al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, "ser considerados y convocados a instancias de mesas de trabajos que actualmente se estarían dando inicio", en una carta dirigida al ministro, Enzo Benech.



Según los Colonos, la problemática que afecta a las demás agrupaciones agropecuarias "no difieren" de los problemas que ellos tienen que enfrentar "con el agravante del pago de renta y escala".



"Eso llevado a la situación de angustia y desesperación de muchas familias que han vivido y criado a sus hijos y estos no pueden seguir haciendo lo que saben hacer", indicaron y agregaron "tenemos la certeza de que personas con habilidades de trabajar la tierra cada día son menos".



La Mesa de Colonos se integra, "en su mayoría", por pequeños y medianos productores de todo el país que abarca rubros como la lechería, caña de azúcar y ganaderos.



Anteriormente los colonos ya habían manifestado sus ganas de participar de las reuniones con el gobierno. En febrero de este año, el colono Gabriel Arrieta llamó "mentiroso" al presidente.



“Vos sos un mentiroso y tenés que retirar lo que dijiste. Yo no soy ningún mentiroso”, afirmó Vázquez. El productor le planteó la molestia porque no los dejaron participar de la reunión y le recordó que algunas personas habían viajado desde Artigas para la misma. Esta nueva discusión duró varios minutos, según pudo constatar El País.



Vázquez dijo que nunca recibió una solicitud de reunión de parte de colonos y le pidió que "no se suba al carro".