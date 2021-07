Colono que se peleó con Vázquez entregó “una cartita” con asuntos personales a Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, viajó este miércoles a Rafael Perazza, en el departamento de San José, para participar en el acto de entrega de 37 viviendas del programa de vivienda rural Mevir. Ante la presencia del mandatario ya no solo son habituales las clásicas selfies, sino que ahora varios ciudadanos se acercan con pedidos y muchos de ellos le dejan sus planteos por escrito.

Esa fue la modalidad que eligió Gonzalo Arrieta, el colono que cobró conocimiento público en 2018 por una pelea que lo enfrentó al entonces presidente Tabaré Vázquez.



“Le entregué una cartita, ahí”, dijo Arrieta hoy en conversación con El País y prefirió no divulgar el contenido detallado, porque entendía que primero debía leerla el presidente Lacalle Pou. “Hasta que él no la lea, no corresponde”, agregó.

De todos modos, explicó que se refería a temas puntuales y personales. “Le escribí por asuntos relacionados a lo personal. Asuntos míos con Colonización y también otros temas generales que yo veo sobre Colonización”, comentó.



“El presidente muy bien, me preguntó si tenía el celular, le dije que sí, me dio las gracias y nada más'', agregó el colono y ahora espera la respuesta del mandatario.



Arrieta aclaró que en este caso el contenido de la carta “para nada tiene que ver con aquel episodio con Vázquez”.



El diferendo entre Arrieta y Vázquez se dio en 2018 cuando el gobierno del Frente Amplio estaba siendo cuestionado por un grupo de productores del agro, que en un inicio se definieron como “autoconvocados”, y luego adoptaron el nombre que hasta hoy mantienen: “Un Solo Uruguay”.



Vázquez había pospuesto en varias oportunidades recibir a ese grupo de productores y en una visita del mandatario al Ministerio de Ganadería un grupo de manifestantes se acercó para increparlo. En esa ocasión, Arrieta lo acusó de “mentiroso” y luego se desató un acalorado cruce con los manifestantes.

El presidente Vázquez se reúne con colonos. Foto: Ariel Colmegna. Archivo.

“Yo no miento. Vos no tenés derecho. Vos me dijiste no mientas más, yo no miento”, le respondió Vázquez en aquel fuerte intercambio que mantuvieron.



Tiempo después, la página web oficial de la Presidencia de la República divulgó la identidad de Arrieta y señaló que ocupaba tierras de manera ilegal.

“El integrante de la Mesa de Colonos que acusó de mentiroso al presidente Tabaré Vázquez es el señor Gabriel Arrieta, ocupante de tierras de Colonización (INC) en Kiyú, San José. Desde 2008 tiene deudas con el INC, no ha pagado nunca por el uso de la tierra del Estado. Fue denunciado por productores. Desde 2013 se inició el proceso de entrega de la tierra, estando ahora en el proceso judicial correspondiente”, decía el comunicado.



El diferendo pasó a instancias judiciales donde se condenó a la Presidencia a retirar la publicación, y Arrieta inició demandas para ser resarcido que luego fueron levantadas.