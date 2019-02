Un año después, colono que se peleó con Vázquez pide ser escuchado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gabriel Arrieta hubiese sido un colono más, un desconocido, si no fuera por lo que le sucedió hace un año. A la salida del Ministerio de Ganadería, aquel lunes 19 de febrero de 2018, increpó al presidente Tabaré Vázquez: “Es un mentiroso”. Luego la página de Presidencia lo escrachó y publicó las supuestas deudas que el hombre mantenía con el Instituto Nacional de Colonización (INC). Pasó un año y pide ser escuchado.



Arrieta le envió este martes una carta al presidente Vázquez en la que solicita que la Mesa Nacional de Colonos (que él integra) sea recibida de forma “inmediata” por el INC. El hombre aclara que su diferendo con el presidente ya fue zanjado y que ahora solo le pide al mandatario que interceda ante el Instituto “para poder tener un diálogo sincero y una respuesta para los productores más pequeños (los colonos)”. Y remata: “Como usted sabe cada vez somos menos los que vivimos en el campo”.

Un año antes.

El colono Arrieta había increpado a Vázquez cuando se subía a su auto tras una reunión en el Ministerio de Ganadería. Pocas horas después de la discusión, el sitio web de Presidencia decía: "El integrante de la Mesa de Colonos que acusó de mentiroso al presidente Tabaré Vázquez es el señor Gabriel Arrieta, ocupante de tierras de Colonización (INC) en Kiyú, San José.



Desde 2008 tiene deudas con el INC, no ha pagado nunca por el uso de la tierra del Estado. Fue denunciado por productores. Desde 2013 se inició el proceso de entrega de la tierra, estando ahora en el proceso judicial correspondiente".



Esa reacción llevó a que la Institución Nacional de Derechos Humanos tomara cartas en el asunto y pidiera a Presidencia que retirara “inmediatamente” la información publicada en su sitio.



"Tal proceder (la publicación de los datos por Presidencia) podría ocasionar efectos inhibitorios al pleno ejercicio de los derechos a la libertad de expresión e información y el derecho a la protesta pacífica", decía la declaración de la Institución.