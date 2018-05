Colonización vigilará dos años que intendente Caram cumpla normas

El directorio del Instituto Nacional de Colonización decidió por unanimidad dejar sin cambios hasta el 30 de junio de 2020 la situación contractual del intendente de Artigas, Pablo Caram, que explota dos fracciones en su departamento que suman 707 hectáreas y se apresta a analizar la del intendente de Flores, Fernando Echeverría, respecto al cual se esperan informes. La resolución sobre Caram del instituto establece que se mantendrá "la vigilancia" sobre las fracciones de Caram para determinar si cumple con todas las obligaciones.

A Caram se le estableció una renta diferencial el 1° de mayo de 2016, luego de que fuera electo intendente, lo que implica que pague más (aproximadamente un 70%) que una renta normal. Por un predio Caram debe pagar $ 238.879 al año y por el otro $ 177.183.

El instituto tenía a estudio 20 rentas diferenciales, cuatro de las cuales corresponden a cargos electos por el Partido Nacional. Al senador nacionalista Álvaro Delgado se le rescindió el contrato y con respecto al intendente blanco de Maldonado, Enrique Antía, se adoptó una resolución que este recurrió ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

La presidenta del instituto, Jacqueline Gómez, dijo a El País que se estudia una veintena de casos para determinar si en ellos se cumple con la ley 11.029 (que establece que el colono resida en el predio, que lo explote directamente y que no tenga otra actividad que pueda menoscabar de alguna forma su explotación en tierras del instituto). "El cumplimiento de las obligaciones es para todos los colonos. No tener deudas y tener una buena producción no es lo único importante, esos son componentes de las obligaciones que tienen los colonos pero también tienen las otras. Las tierras del institu- to son para políticas de acceso a los sectores que requieren una política subsidiada. Y la renta diferencial es una herramienta momentánea con valor casi de mercado por un tiempo que pretende que se levanten las observaciones y se cumpla con la ley 11.029", señaló Gómez.

El representante nacionalista en el directorio del instituto, Rodrigo Herrero, dijo a El País que "si se discute la herramienta de las rentas diferenciales lo que corresponde es analizar todos los casos que la tienen y con todos los casos discutidos aplicar un paquete y no ir atendiendo de a puchos". "Había cierto apremio, y lo digo con cierta suspicacia, en tratar algunos casos antes que otros", señaló Herrero.