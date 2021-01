Colonia también pide auxilio por falta de turismo y legisladores analizan propuestas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La principal puerta de ingreso de turistas argentinos al Uruguay es Colonia. Pero con su puerto cerrado, y un verano enfocado en la costa oceánica, el sector turístico del departamento con el viejo casco histórico acusa un gran golpe en sus negocios. Los empresarios del lugar hablan de una paralización casi total, y una baja del consumo nunca antes vista en la historia de Colonia.

Por eso las gremiales de turismo organizaron un planteo formal para los representantes legislativos del departamento, a fin de tratar de obtener facilidades y ayudas económicas que permitan subsistir al sector y sobrellevar la pandemia.



La Asociación Turística Departamental de Colonia solicitó acciones en “el lapso más inmediato” ante la gravedad de la situación y el futuro incierto.



Entre las propuestas de la gremial se encuentra facilitar el acceso a los créditos para generar liquidez en las empresas. Solicitaron subvencionar 100% de los intereses por parte del Estado durante 18 meses, así como implementar un mecanismo que facilite los trámites.

Pidieron, también, la extensión del seguro de paro total y parcial hasta diciembre de 2021. Para esto el Ejecutivo debería enviar un proyecto de ley, ya que el régimen de extensiones está topeado y ya se han cumplido todos los plazos. El gobierno estudian con el Ministerio de Trabajo esta propuesta.



Otro de los pedidos fue exonerar el 100% de los aportes patronales, o de lo contrario los colonienses piden aplicar “sin restricciones” el beneficio de reintegro de $ 8.000 por cada empleado”, aunque la empresa tenga otros trabajadores en el BPS acogiéndose al seguro.



También pidieron la extensión del IVA con tasa 0 hasta diciembre de 2021, así como el descuento de los 9 puntos de IVA para restaurantes. En cuanto a los costos fijos, la gremial pide que se exoneren los pagos de UTE y OSE hasta fin de año.



En el paquete incluyeron medidas que no se han implementado al momento: “Fijarse un tope en las comisiones de las tarjetas para consumo de servicio turísticos, el cual no debería superar el 1,5% en tarjetas de crédito y el 0,8% en tarjetas de debito”. Solicitaron, a su vez, la exoneración del 50% de las cuotas de la patente de rodados.



Por último, en la gremial hacen referencia al grupo de trabajadores no formales vinculados al turismo ya que entienden que son los más perjudicados. Se refieren a guías turísticos, artesanos y personal que da servicios. Para ellos piden que se implemente un seguro de paro especial, y ayudas temporales a través del Mides.



Los legisladores acordaron con la gremial volver a intercambiar al inicio de esta semana, y tratar de hacer gestiones con el gobierno nacional.