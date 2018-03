Colocan en discusión acuerdo político del Frente

Aunque el diputado de la Liga Federal Darío Pérez aseguró que seguirá dentro del Frente Amplio, su rebeldía e indisciplina generan preocupación dentro de la coalición que ya se prepara para discutir la próxima Rendición de Cuentas.

El diputado de Asamblea Uruguay José Carlos Mahía dijo a El País que si "hay discrepancias a cada rato (dentro de la bancada), hay que preguntarse si lo mejor no es pensar en un nuevo acuerdo político" dentro del Frente Amplio.

Mahía dijo que defiende "la historia de unidad de acción del Frente Amplio", pero le preocupa que no todos la cumplan. "Lo más sano es discutir si queremos que siga este acuerdo político o cambiarlo", afirmó.

Dentro del llamado "acuerdo político" está la unidad de acción y la disciplina partidaria, por la cual la bancada discute primero sobre los temas, luego resuelve y los legisladores deben acatar lo que se defina.

Mahía aclaró que no propone cambiar el acuerdo político, pero sí discutir el tema, porque considera que "ha sido vulnerado" en varias oportunidades. Para Mahía, la actitud asumida por Pérez "no es un hecho aislado" y con el paso del tiempo se va convirtiendo "en una costumbre" que no tiene consecuencias.

Esto, debido a que la propia bancada oficialista definió no pasar al Tribunal de Conducta a Pérez, a pesar de que no respetó la decisión de no votar la ley de vivienda popular redactada por el diputado Eduardo Rubio.

Se definió no tomar medidas disciplinarias con Pérez luego de un análisis en los organismos partidarios, donde se entendió que "no tiene ningún efecto", debido a que ya hay antecedentes de su conducta.

Mahía dijo que la indisciplina de Pérez preocupa no sólo por la próxima Rendición de Cuentas, sino por el proyecto de ley que crea un impuesto para militares retirados. Pérez ya adelantó que no votará la iniciativa que apunta a reducir el déficit de la Caja Militar, al entender que la misma es inconstitucional porque grava dos veces la jubilación.

De todos modos, en una reciente reunión de bancada el diputado rebelde dejó en claro que seguirá actuando como "el voto 50", pese a que en algún tema puntual no respete la disciplina partidaria.

A nivel de la bancada del FA no se descarta la realización de acuerdos extrapartidarios para asegurar las mayorías.