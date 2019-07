Colectivos trans molestos con quienes debaten con Iafigliola; pedirán explicaciones al FA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El próximo domingo 4 de agosto se realizará un prereferéndum impulsado por el diputado Carlos Iafigliola para derogar la ley integral para personas transexuales, aprobada en octubre del año pasado.

Este lunes de mañana, en Todo Pasa (Océano FM), Iafigliola debatió con el diputado frenteamplista Martín Couto. En la noche, pero en Apuesta D10 (Universal), el nacionalista hará lo mismo con Fabiana Goyeneche, directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo.

A raíz de esto, algunos integrantes del colectivos trans expresaron su molestia con las personas que debaten con Iafigliola. Marcela Pini sintetizó su disconformidad en tres puntos en una publicación en Facebook:

"1- Ya se debatió durante el proceso de aprobación de la Ley, quienes debían hacerlo (Mides por su competencia en la temática y el movimiento social) y hay acuerdos que ya no se debatía más, porque la Ley ya fue aprobada y reglamentada.



2- Debatir con Iafigliola, en este momento, es darle visibilidad política a costa de las identidades trans.



3- Las personas trans tenemos voz, no necesitamos que personas cis, que lo único que buscan es protagonismo político hablen por nosotres".

Josefina González, por su parte, señaló: "Respecto a los próximos debates sobre la Ley Integral para Personas Trans. Justamente el movimiento social integrante de Campaña Nacional por la Ley Integral para Personas Trans había definido en acuerdo que no se debatiera porque ya se hizo con anterioridad a su aprobación. Hoy ya es normativa vigente un debate nos perjudica porque le estamos dando lo que precisan, cámara y micrófono.Las personas trans organizadas a través de la Campaña #Leytransya construimos nuestra propia voz política en primera persona. El y la compañera que desde la fuerza política que también sabemos integrar algunas de nosotras, no solo no respetaron esa voz en primera persona, sino que no nos consultaron y además no respetaron acuerdos colectivos. No crean que nos están haciendo un favor.

Duele y ofende que sigan sin respetarnos".

Asimismo, González manifestó a El Observador que solicitarán una reunión en el Frente Amplio para que les den los motivos acerca de por qué aceptaron debatir cuando se había definido no hacerlo en esta instancia.

Sin embargo, no se trata de una postura monolítica. Fuentes del colectivo trans indicaron a El País que si bien consideran que Iafigliola trata de “anularlas” al negarse a debatir con ellas, dijeron que el tema está en la agenda dada la proximidad del prereferéndum del 4 de agosto, motivo por el cual si nadie debate con él sus dichos “se instalan como verdades” sin nadie que los rebata. “El enemigo no está acá adentro, no es Martín Couto ni Fabiana Goyeneche”, agregaron.

Ante estas molestias, en la previa al debate de esta mañana, Couto señaló: "Yo no voy a hablar en nombre de ellas. Voy a debatir en calidad de ciudadano al que le tocó actuar como legislador al momento de votarse la ley. Una ley que defiendo y defenderé".



Yo no voy a hablar en nombre de ellas. Voy a debatir en calidad de ciudadano al que le tocó actuar como legislador al momento de votarse la ley. Una ley que defiendo y defenderé. — Martín Couto (@martincouto) July 22, 2019

Para Iafigliola es "una ley peligrosa, injusta e inconstitucional"

"Nosotros dijimos desde el primer día que esta era una ley peligrosa, injusta e inconstitucional. Lo de peligrosa es lo que más nos preocupa. Esta ley le da marco a la posibilidad de que menores de edad puedan llevar adelante procesos de hormonización para cambiar de sexo aún sin el consentimiento de los padres. Es un tema muy delicado", señaló Iafigliola este lunes en el homenaje a Luis Alberto de Herrera en su 146 aniversario de nacimiento.

"Está bueno que el pueblo uruguayo se informe, sepa el contenido de la ley y escuche nuestros argumentos como también escuche los argumentos de quienes la defienden y en función de eso decida acompañar el 4 de agosto", dijo.

"Fuimos en contra de toda la ley porque en el artículo 4, que es el corazón de la ley, manifiesta claramente una visión ideológica de la sexualidad. Dice que se nos asigna un sexo al nacer como si fuera una cuestión convencional cuando todos sabemos que es una cuestión de biología de naturaleza humana. Obviamente vamos por toda la ley. No tenemos contra las personas trans. Respetamos la dignidad humana de las personas trans y de todas las personas. Estamos en contra de una ley", agregó.

Iafigliola ya había manifestado que no iba debatir con personas trans. "Mucho menos después que me hicieron una denuncia penal totalmente injustificada tras presentar las firmas ante la Corte Electoral", justificó.