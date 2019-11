Colectivo "No a la reforma" dice que Manini es un "cobarde" y actúa en la "impunidad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El colectivo "No a la reforma" emitió un comunicado contra el exprecandidato Guido Manini Ríos en el que lo acusó de "cobarde" afirmó que actúa de forma "impune" tras el video en el que el exprecandidato a la presidencia instó al Ejército a no votar al Frente Amplio y luego del cambio de hora en la votación prevista para hoy.

"Hoy 24 de noviembre no podíamos quedarnos en nuestras casas ante tanta impunidad televisada y la memoria una vez más silenciada. Por eso hoy a las 12horas (la hora que estaba previsto que Manini fuera a votar), haríamos una intervención artística para una vez más, denunciar el terrorismo de Estado y a sus protagonistas. Pero los militares son así, actúan en impunidad y no soportan cuando el pueblo los acusa y señala, no aceptan cuestionamientos ni preguntas, pues la verdad, siempre la quieren tener oculta", sostiene el comunicado.

El colectivo señaló que representantes fueron hasta la escuela Julio Castro, donde se preveía que votase Manini para "romper el silencio, a señalar a los verdugos y gritar que no los queremos en nuestra sociedad". Pero "no encontramos a Manini".

"Una vez más los militares muestran su verdadero actuar impune y cobarde, amenazan por mensajes de WhatsApp sacan comunicados que revelan su odio al pueblo y luego se ocultar detrás del poder que les ampara. Pero no pararemos a donde vayan los iremos a buscar".