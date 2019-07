El colectivo “Ley Trans ya” objetó el prerreferéndum

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 75% de las personas trans son expulsadas del sistema educativo. Solo el 23% de esa población accede al empleo formal. Apenas el 19% lograba finalizar el trámite de cambio de nombre en el documento de identidad. Cada uno de estos datos estadísticos sirvió de hilo conductor para que distintas mujeres trans defendieran, en cadena nacional de radio y televisión, la ley vigente y rechazaran el prerreferéndum que busca derogarla.

El colectivo “Ley trans ya” optó por la narración en primera persona. Incluso obvió referirse directamente al prerreferédum de este domingo que promueve el diputado suplente católico Carlos Iafigliola. Al término de los casi siete minutos de cadena de radio y televisión, prefirieron anunciar que “nos vemos en setiembre”, el mes en que Uruguay celebra la diversidad sexual.



Karina Pankievich -rubia, alta y una de las mujeres trans que recibirá una pensión por haber sido víctima de la dictadura- dijo que “son muy pocas” las sobrevivientes al terrorismo de Estado. "Éramos perseguidas día y noche, no solamente éramos excluidas de nuestros hogares, sino de la escuela, liceos, ámbitos familiares. Era una época muy dura para las chicas trans. Llegábamos a pasar siete a quince días en un calabozo, porque no era un solo organismo policial que nos detenía, eran varios". Y remató: “No somos un modismo, existimos de toda la vida y sería bueno que, tras lo que pasamos, podamos tener una vejez más digna”.



Ni bien terminó la cadena nacional, en la noche de ayer, el hashtag #LeyTrans se posicionó como una de las conversaciones más relevantes de Twitter. La directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, Fabiana Goyeneche, fue una de las primeras en opinar en la red social: “Ni un paso atrás. Los derechos no se tocan. Nos vemos en setiembre”.