COFE cree que el último IPC no es real

En un comunicado, explicó que en diciembre, el Índice de Precios al Consumo (IPC, la inflación) - que es tomado para ajustar los salarios de los trabajadores públicos y el de mucho privados- arrojó deflación (caída de precios) por la aplicación del denominado "UTE premia", que premia a buenos pagadores. Esto afectó a la baja, dice, el porcentaje de ajuste salarial de los trabajadores estatales.

"COFE insta al gobierno a no actuar sobre los precios (en particular el de las tarifas públicas) dependiendo de la fecha de ajuste de los salarios públicos, como es el caso de UTE Premia que hemos propuesto en reiteradas ocasiones se realice los primeros días del año y no en diciembre", dice el comunicado del sindicato.

Además, COFE cuestiona que el Instituto Nacional de Estadística y Censos utilice para el establecimiento del nivel de inflación una canasta promedio de consumo correspondiente al año 2005.

El diputado colorado Conrado Rodríguez escribió en Facebook que "con el 7,96% de inflación (que dio el gobierno) el Poder Ejecutivo anuncia aumentos salariales y de jubilaciones apenas por encima de este guarismo, cuando en realidad los aumentos tendrían que ser mayores (porque el IPC es un componente importante para determinar la variación del Índice Medio de Salarios, que también determina el aumento de las jubilaciones), por lo que en realidad la gente perderá poder adquisitivo porque ajustarán por debajo de la inflación real". Rodríguez, en la misma línea que COFE, entiende que se obtuvo de manera "artificial" en diciembre una inflación inferior a la real lo que incide en los ajustes.