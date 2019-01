"Estaba todo cocinado", dijo Sendic tras su inhabilitación

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

Con aplausos y mensajes que lo alientan a seguir militando, la Lista 711 recibió ayer a Raúl Sendic. Dos días después del Plenario del Frente Amplio que lo inhabilitó como candidato al Senado, el exvicepresidente se mostró desafiante con el precandidato Daniel Martínez, el ministro de Economía Danilo Astori y el presidente de la coalición Javier Miranda.

En diálogo con sus militantes, Sendic dijo que "ya pasó el momento de más calentura" y "la indignación del fin de semana". "Es la primera vez donde una fuerza política toma medidas que se extralimitan con la Constitución y la ley. Aquello que ni la Constitución ni la ley lo hacen, el FA lo hizo. Una especie de proscripción", afirmó.

Sendic también dijo que el "otro error" fue haber resuelto su sanción previa al Plenario, en "una cocina" de los cuatro grupos mayoritarios como lo son el Movimiento de Participación Popular (MPP), el Partido Socialista, el Partido Comunista y Asamblea Uruguay.

"Estamos matando nuestra credibilidad en nuestra democracia interna y esto es gravísimo. Los compañeros de los comités de base estaban discutiendo a lo largo y ancho del país. Discutieron horas y resulta que estaba todo cocinado. Vienen a una reunión donde hay una resolución resuelta, entonces poco a poco se va perdiendo la legitimidad", acotó. Por lo que concluyó se trató de un "Plenario express".

#ManoAManoConRaul desde la Sede Central de La 711 Publicado por Lista 711 en Lunes, 17 de diciembre de 2018

Dijo que tras el Plenario, los sectores "estaban todos contentos" y Miranda "estaba a las carcajadas, sonriente, festejando". "Sin darse cuenta que va matando la credibilidad y la confianza", precisó. Pese a que sabía cuál era la resolución que se iba a aprobar, el líder de la 711 reconoció que sufrió una "profunda amargura" porque "duele que tantos compañeros se hayan equivocado".

"No se nos viene el mundo abajo por esto después de todo lo que pasamos (...) El Frente está lleno de defectos y muchas veces dan ganas de irse, pero no podemos", aseguró. Dijo que "jamás" tomaría esa resolución.

Dijo que el Frente se tiene que "internar en el interior más profundo". "Prácticamente no hay quien haga trabajo político, todo el mundo se cruzó para la fila de la gestión del Estado y son ejércitos de gente que se ha acomodado. En la OPP, en los ministerios. Contratos, familiares, compañeros, todos rentados", señaló. "Los actos de nosotros son como actos del 1° de mayo cerca de los actos de los queridos precandidatos", acotó.

"El cuco".

"Ahora que el cuco no está hay que ganar las elecciones", dijo Sendic en la conferencia con los medios. Al tiempo que afirmó que no guarda "rencor de ningún tipo" y no condicionará el voto de sus legisladores en el Parlamento.

Sin embargo, lanzó duras críticas a la conducción económica que lleva adelante Astori. "No he tenido ningún cruce. Opiné sobre el contador Astori, él también opinó sobre mí y francamente no me importa eso. Lo único que me importaría de Astori es que un día nos diga cómo resolvemos el déficit que ha ido cercenando las posibilidades de que el gobierno pueda profundizar en determinadas políticas", subrayó.

Dentro de la reunión, Sendic negó tener "diferencias personales" con Astori. "No importa si me ceba mate o no me ceba mate. Mate no comparte con nadie, ni siquiera con sus compañeros", añadió. El comentario generó risa en los militantes.

Pero no solo le dedicó unos minutos a Astori, esta vez también le tocó el turno al precandidato Daniel Martínez. En rueda de prensa, el intendente de Montevideo dijo en Tacuarembó que el Plenario "hizo bien" en inhabilitar a Sendic. "Sé es ético o no, no hay que darle más vueltas a la cosa", opinó Martínez.

"No me sorprende nada a esta altura del partido. Ya estoy con el cuero duro. Me han tocado circunstancias difíciles. He tenido traiciones de todo tipo. Vuelve sobre el tema cuando ya estaba definido en el Plenario. Me parece al santo botón", respondió Sendic a Martínez. No sin antes agregar que ninguno de los candidatos ha dicho cómo piensa gobernar en caso de ser electo.

La Lista 711 no definió a qué precandidato acompañará en las elecciones y tampoco quién encabezará al lista. "Hacer campaña sin ser candidato no deja de ser original", señaló. La idea es que al menos Sendic aparezca en la foto.

Felicitación por victoria tras juntada de firmas Por medio de una campaña en la plataforma change.org se alcanzaron casi 6.000 firmas para inhabilitar al exvicepresidente Raúl Sendic. La vocera del grupo, Inés Vidal, consideró una "victoria" la sanción impuesta al líder de la Lista 711.



"Gracias al apoyo de cada uno de ustedes, casi 6 mil compañeros, la iniciativa se hizo fuerte y victoriosa", afirmó Vidal en una nota en la plataforma. A eso agregó: "la firme postura de este conjunto de frenteamplistas contribuyó de manera fundamental a fortalecer las posiciones éticas e impedir la candidatura de los inmorales", en referencia a Sendic y Leonardo De León.

El presidente Vázquez evitó hablar del fallo del Frente sobre Sendic

Primero lo defendió. Dijo que los medios de comunicación le estaban haciendo bullying. Después su situación se agravó impactando directamente en la imagen del gobierno. Allí Tabaré Vázquez le dijo —indirectamente por la prensa— que si él estuviese en la situación de Raúl Sendic, investigado por la Justicia, habría dado un paso al costado del cargo que mantenía como vicepresidente de la República. Ahora el jefe de Estado prefirió no pronunciarse sobre la decisión de su partido político de suspender a Sendic para que no se presente a las elecciones. "Hace no mucho tiempo fui a un comité de base a festejar el cumpleaños del presidente de ese comité. Y por eso algunos salieron con la idea de hacer juicio político. Imagínese si yo hablo de este tema", dijo el presidente Vázquez ayer a los medios de comunicación. Luego agregó: "No soy quien para aconsejar a alguien. Cada cual sabe el camino que debe seguir en política".