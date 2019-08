Cocaína: grupos uruguayos se encargan del transporte y la logística

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

En América Latina ya no existen carteles de traficantes de drogas como ocurría en las décadas de 1980 y 1990. Ahora operan pequeños grupos de entre 15 y 20 integrantes, emparentados entre sí, que se encargan cada uno de una etapa del tráfico internacional de cocaína.

Por lo menos son tres las organizaciones que se ocupan del recorrido de la cocaína que parte desde Bolivia y termina en España o Alemania. Un grupo elabora la cocaína en Bolivia, segundo país productor después de Colombia, y cobra un promedio de US$ 1.000 por kilo. Otra banda la adquiere y la transporta hasta un puerto. Y una tercera la recibe a un precio ya acordado de antemano y la distribuye al minoreo en países europeos. Es decir, cada grupo obtiene su ganancia en el “pasamano”.



De acuerdo al lugar por donde transita la droga, será el grupo que interviene en su transporte y acopio. Por ejemplo, si la cocaína “baja” desde Bolivia por Argentina, en la logística participarán traficantes argentinos. En Uruguay, según constataron investigadores del caso, la cocaína fue transportada por delincuentes locales que tienen influencia desde el exterior. Ello significa que los delincuentes uruguayos fueron adiestrados o recibieron pautas de cómo debían transportar la cocaína para que el último grupo la recibiera correctamente.

Todos los indicios apunta a que los 4.500 kilos de cocaína cargados en un contenedor con soja en Los Cerrillos salió de Uruguay, según adelantó El País. No obstante, la fiscal especializada en Drogas, Mónica Ferrero, y el equipo de investigadores (Brigada Antidrogas, División Inteligencia e Investigación de la Prefectura y Aduanas) todavía no recibieron una confirmación de Alemania sobre los detalles de la incautación realizada en un barco en Hamburgo. De todas formas, desde el gobierno ya se da casi como un hecho que la droga fue cargada en Uruguay y transportada en un contenedor.

El ministro de Defensa, José Bayardi, dijo en el Parlamento que la autoridad portuaria de Hamburgo informó a la Prefectura Nacional Naval que “en primera instancia no se registró la apertura de los precintos del contenedor. En primera instancia no se había adulterado el precinto”.



Ayer el diario El Observador consignó que los traficantes que enviaron 4.500 kilos de cocaína a Alemania desde el puerto de Montevideo se valieron del “canal verde” que no tiene controles aduaneros, aprovechando la reputación exportadora de la firma que embarcó el contenedor con soja en el que se escondió la droga.



Ahora en Europa señalan a Uruguay como “nuevo centro mundial del narcotráfico”.



Mayor precio. En España el kilo de cocaína vale 45.000 euros, mientras que en Holanda o Alemania el precio alcanza los 80.000 euros. Es decir, cuando la droga ingresa más adentro en territorio europeo, el precio aumenta. En cambio, en Oceanía y en el mercado asiático, el kilo de esa droga alcanza valor récord: 200.000 dólares.



A diferencia de lo que ocurre con las mafias europeas (Cosa Nostra, Calabresa y el cartel de los Balcanes, entre otros), los pequeños grupos narcos latinoamericanos ni siquiera tienen nombres. En Europa no hay una organización criminal que se dedique solo al tráfico de drogas como ocurre en Latinoamérica. Las mafias del Viejo Mundo también apuntan a la trata de blancas y a la falsificación marcaria.

Más controles.

El jueves 8, citados por la diputada blanca Graciela Bianchi, el subsecretario del Ministerio de Economía, Pablo Ferreri, y otros jerarcas estatales relataron las medidas instrumentadas por el gobierno para mejorar los controles en el marco del combate al tráfico de drogas. Estas son: la actualización del Plan Nacional de Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado Transfronterizo; la compra de un nuevo escáner para el puerto, y la extensión de los controles que se realizan en el aeropuerto de Carrasco. “Hicimos referencia al Sistema Integral de Seguridad y Control Aeroportuario (Sisca), es decir, a la información anticipada de los pasajeros a la Policía. Esto se realiza para los vuelos comerciales y se ampliarán esos controles para los vuelos privados y en el aeropuerto de Punta del Este”, dijo Ferreri.



El novel director de Aduanas, Jaime Borgiani, afirmó que las primeras medidas apuntan a fortalecer el control en materia de seguridad; definir determinadas variables para el análisis de riesgo y realizar una investigación administrativa sobre los dos casos que se conocieron en este último tiempo como salida de droga desde Uruguay. Y agregó: “¿En qué consiste el fortalecimiento de los controles? Consiste en mejorar el escaneo de las cargas, una vez que se selecciona alguna carga por riesgo”.