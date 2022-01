Coalición ante referéndum por LUC: "Queremos pedirle a la ciudadanía que se involucre en esta discusión"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Esta no es una tarea ni del gobierno ni de los parlamentarios ni de los partidos políticos. Queremos pedirle a la ciudadanía que se involucre en esta discusión", enfatizó el presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde en referencia a la Ley de Urgente Consideración (LUC) en el lanzamiento de la campaña del NO junto a otros altos dirigentes de la coalición.

Solicitó que la ciudadanía hable con su familia, con sus vecinos, sus amigos, que recorran todas las relaciones y amigos que puedan tener para convencerlos de la necesidad de mantener esta ley, que en un año y vigencia "solo a traído soluciones a los uruguayos".

"Que se nos diga en qué se obstaculiza la buena convivencia de la ciudadanía con esta ley. No hemos encontrado una sola respuesta", subrayó Iturralde, que reclamó "lealtad institucional" y "hablar con la verdad" y "no se desnaturalice una discusión diciendo cosas que no se condicen con lo que está previsto en nuestra ley".



"Vamos a dar la batalla en defensa de esta ley discutiendo en todos los rincones del país, siempre defendiendo las libertades que con ellas hemos ganado defendiendo los derechos que hemos obtenido con esta ley y nunca lo vamos a hacer faltando la verdad", agregó Iturralde.

Lanzamiento campaña del NO de la coalición. Foto: Leonardo Mainé

"Sentimos que lo que nos están cuestionando es el derecho a gobernar, que nos fue concedido legítimamente por la ciudadanía", dijo el alto dirigente blanco.



La vicepresidente Beatriz Argimón destacó que "en los tiempos que corresponden" la LUC se sancionó en el Parlamento. "Por lo tanto, vamos a defender la Ley de Urgente Consideración frente a la ciudadanía con la verdad, pero por sobre todas las cosas tengan en claro que este gobierno no va a detenerse", indicó.



Julio María Sanguinetti, por su parte, hizo un "llamado a la conciencia ciudadana, a la reflexión, a que la ciudadanía se involucre, razone y actúe más allá de lo que puedan hacer los embanderamientos políticos".



"Estamos fundamentalmente haciendo una exhortación cívica al sentido de responsabilidad ciudadana", enfatizó el secretario general del Partido Colorado. Pidió a que la ciudadanía "sienta que este es un diálogo entre el Estado, la ley y la sociedad, y no es una batalla simplemente entre partidos políticos"

Julio María Sanguinetti y Guido Manini Rios en lanzamiento de campaña por el NO. Foto: Leonardo Mainé

Aseguró que se "han desvanecido" los "presagios" de sus efectos negativos. "Se hablaba del gatillo fácil. Está claro que se han abatido menos delincuentes y están los números a la vista", dijo sobre la actuación policial tras la LUC. "La policía está actuando con otro amparo. El propio sindicato lo reconoce y los hechos lo muestran", añadió.



Sanguinetti remarcó que la LUC "es una ley de derechos", por lo que apeló "más que nada a la conciencia cívica, a que podamos sentir que más allá de nuestros colores que naturalmente están y seguirán estando hay aquí cosas muy importantes desde el punto de los derechos ciudadanos".



"En Cabildo Abierto entendemos que la Ley de Urgente Consideración es la misma la enfoque el partido que la enfoque, que los argumentos para defenderlos son los mismos. Entendemos válido que cada partido haga su campaña, recorra el país y le explique a la gente, simplemente con la coordinación de no estar coincidiendo en el mismo momento y mismo lugar", remarcó Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto.



Llamó a que "la gente cuando vote no tenga dudas de qué es lo que está en juego, que realmente sepa si están votando a su favor o en su contra para favorecer un objetivo político de ciertos sectores del escenario político nacional".



Esta campaña "está planteada de forma tal que le llegue a toda la gente la información necesaria, por lo cual no tenemos objeción a la forma en que se está llevando adelante esta campaña", añadió el cabildante.



El ministro de Trabajo y líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, sostuvo que su partido "se plantó y definió con claridad" la defensa "definitiva, contundente y clara" de la LUC a pesar de algunas "diferencias lógicas" entre los socios.



"Nos sentimos identificados con la mejora que los indicadores de seguridad", dijo, y lanzó: "En vez de felicitarnos todos, la oposición se encarga de tratar de tapar la realidad con un dedo".



Valoró también que hay una situación en materia delictiva "menos peor o como quieran llamarle" que va en línea con "avanzar en un camino de recuperación después de 15 años de haber vivido el incremento de la delincuencia permanente".



A su turno, el diputado del Partido de la Gente Daniel Peña destacó que la LUC que "no se ha cumplido absolutamente nada" de lo que han expresado el Frente Amplio y el Pit-Cnt, que encabezan la campaña para derogar 135 artículos. "Se ha mejorado la seguridad, el empleo, la inversión", consideró.



"Hasta el 27 de marzo vamos a trabajar, comunicarnos y hablar para defender el mañana". Por mañana, y también por mañana porqué no decirlo, arriba la Celeste", remató su mensaje.