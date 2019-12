Coalición prevé acelerar el plan de adopción y reducir la cantidad de niños en instituciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pablo Bartol será el ministro de Desarrollo Social. Es uno de los nombres que se oficializó incluso antes de que Luis Lacalle Pou ganara las internas. Pero un tema que no estaba en la agenda se coló ayer en el mano a mano entre el futuro secretario de Estado y el presidente electo: la adopción.

Unos 4.000 niños están bajo la órbita del INAU a la espera de una familia. Por eso el gobierno electo incluirá en la ley de urgente consideración una serie de modificaciones al proceso de adopción, con la idea de acelerar el trámite y tender a bajar la cantidad de menores institucionalizados.



De los más de 400 artículos de la ley de urgente consideración, unos 15 serán de temas relacionados al Ministerio de Desarrollo Social, no todos vinculados a la adopción.



La ley vigente establece que los menores de dos años no pueden permanecer más de 45 días internados en una institución, y los mayores de esa edad, no más de 90. Pero, en la práctica, las demoras superan a veces los cuatro años. Existe una falta de psicólogos y asistentes sociales que evalúen los casos.



“Crearemos un sistema integrado de alternativas a la institucionalización para cuando la situación desborde la capacidad de respuesta del ámbito familiar”, rezaba el programa inicial del sector Todos, del Partido Nacional.



Y agregaba: “Modificaremos el régimen de adopciones, con el objetivo de agilizar drásticamente los tiempos, garantizando los debidos procesos. En nuestro país hay una importante cantidad de menores institucionalizados, cuyas vidas mejorarían enormemente si fueran recibidos por una familia, y al mismo tiempo hay muchas personas que esperan largos años (a veces infructuosamente) para poder adoptar”.