Coalición pide reunión al BID por préstamo para Cosse y recuerda fondos para “el fracaso” del corredor Garzón

La coalición en Montevideo pedirá una reunión al representante en Uruguay del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por el préstamo de US$ 70 millones que la intendenta Carolina Cosse solicitó al organismo multilateral. El encuentro será en los días previos a la fecha límite para tratar el proyecto, plazo que vence el 17 de febrero, y cuando el oficialismo y la oposición afinan su estrategia hacia la recta final de un debate que todavía carece de un acercamiento para negociar.



Mientras, el Frente Amplio en la capital analizará hoy el asunto durante una reunión de jerarcas de la Intendencia de Montevideo (IMM) con la departamental de la fuerza política. La administración de Cosse está forzada a encaminar un acuerdo si quiere que no naufrague uno de los principales proyectos del periodo, que tal como fue enviado a la Junta Departamental tiene el rechazo de la oposición.

Una de las consultas de la coalición al BID será cuánto estima el organismo que puede tardar realizar modificaciones al préstamo en caso de abrir su estructura financiera, dijeron a El País fuentes de la coalición. Este punto es uno de los centrales en la discusión entre el Frente Amplio y la oposición departamental, que señala que ya hay una parte del estudio de financiamiento avanzado, por lo que debería ocupar entre dos y cuatro meses. En el oficialismo estiman que eso llevaría al menos seis meses.



El préstamo es en total de US$ 70 millones. Según la propuesta de la IMM, está previsto destinar US$ 47,6 a un nuevo plan de limpieza y US$ 22,6 a obras de saneamiento.



La coalición rechaza esa composición y pide que la mayoría sea destinado a la red cloacal. En tanto, Cosse necesita de tres votos de la oposición, pues requiere la mayoría especial para endeudarse más allá del período.



La oposición también busca conocer de primera mano la postura del BID acerca de si existe la posibilidad de votar solo el componente de obras de saneamiento, empezar a ejecutarlas, y luego dejar para después la otra parte del dinero que deberá ser renegociada.

El director de Desarrollo Ambiental de la IMM, Guillermo Moncecchi, mantendrá hoy una reunión con ediles del Frente Amplio para debatir los pasos a seguir de acá al 17 de febrero. Fuentes del Frente Amplio dijeron a El País que está prevista la participación del presidente electo de la fuerza política, Fernando Pereira, como de la nueva titular de la Departamental en Montevideo, Graciela Villar.



La coalición, en tanto, analizó el lunes su estrategia para avanzar en el tema y allí se acordó pedir la reunión al BID.



Por su parte, la oposición también salió a responder a Cosse, que el lunes durante una entrevista con M24 dijo que Uruguay “queda un poco pegado internacionalmente si no se vota” el préstamo.



La bancada de ediles del Partido Nacional remitió ayer una nota a la IMM donde señaló que el 10 de enero la oposición manifestó que no acompañaría el préstamo “en los términos en que fue enviado a la Junta Departamental”. “Teniendo en cuenta las particularidades de las obras de saneamiento, costos y plazos, la forma de garantizar su ejecución es que sean incorporadas al préstamo del BID como oportunamente planteamos”, aseguraron los ediles en la misiva.

Consultado por El País, el edil Javier Barrios Bove (Por la Patria) afirmó que “decir que no al préstamo no es un papelón para el país”. “Hay otras cosas que han sido mucho más papelonezcas e incluso en el relacionamiento con la intendencia. No nos olvidemos de lo que pasó con el corredor Garzón, que fue un fracaso. Todo ese préstamo de Movilidad de US$ 120 millones fueron tirados a la basura entre el corredor Garzón y lo de General Flores”, dijo.



“Si la intendencia tiene que analizar préstamos fracasados ante el BID, nada más claro que el ‘trancador’ Garzón y el préstamo de Movilidad de la administración de Ana Olivera. Vergüenza es hacer mal las cosas. Nosotros proponemos renegociar”, insistió.



La edila Adriana Balcarcel (Lista 71) dijo a El País que “los tiempos se acortan” y sostuvo que según su criterio para Cosse “no hay excusas” al momento de negociar. “Que argumenten sobre los tiempos es pasar la pelota. Si querés hacer las obras lo podes renegociar, ¿y qué puede demorar? ¿Un mes? ¿Dos meses? La gente ha estado años sin esto. Lo que Cosse no quiere asumir es que tiene que tomar responsabilidades”, afirmó.

Blancos reclaman que “ahorros” se usen para camiones y contenedores



La principal crítica de la oposición departamental es que el gobierno departamental utilice un préstamo a 25 años para comprar bienes como camiones o contenedores, que según blancos y colorados tienen una duración de uso máxima de cinco años. Ante la propuesta de la IMM de utilizar US$ 12 millones de fondos propios para obras de saneamiento que los blancos habían reclamado incluir en el préstamo para los barrios Boiso Lanza, Sarandí y Bella Italia, los nacionalistas apuntaron como contrapunto a que esos trabajos sean incorporados en el proyecto de financiamiento y que los recursos genuinos sean utilizado para los bienes fungibles.



“Nos alegra que la intendencia manifieste tener capacidad de ahorro de más de US$ 12 millones. Estaría entonces en condiciones de destinar esos ahorros a la adquisición de contenedores, camiones y otros bienes fungibles que requiere para su plan de limpieza”, afirmaron los nacionalistas en la carta enviada a la IMM. “De esta manera podría liberar fondos del préstamo del BID para utilizarse donde más se necesitan: obras de saneamiento y pluviales para barrios muy necesitados de estos servicios en Montevideo”, agregó.