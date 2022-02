La coalición pide a Carolina Cosse una prórroga por el préstamo del BID y critica “actitud”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La coalición en Montevideo oficializó ayer un acuerdo para pedir a la intendenta Carolina Cosse una prórroga de 90 días que habilite a continuar las negociaciones por el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$ 70 millones solicitado por la Intendencia de Montevideo (IMM). Pero el horizonte de acuerdo todavía es incierto, y además ayer también subió el tono de la confrontación política cuando el Partido Nacional volvió a cuestionar a la jefa departamental por falta de diálogo y le reprochó en una declaración que la suya “no es la actitud de un político responsable”.

El Frente Amplio ya adelantó a la oposición que solo aceptará la prórroga bajo un compromiso de que la estructura de los US$ 70 millones no sea modificada, dijo a El País el coordinador de la bancada de ediles oficialista, Martín Nessi. Blancos, colorados y el Partido de la Gente también acordaron solicitar una mesa de diálogo para los próximos tres meses.



La integración de ese espacio está en debate. Los colorados, que fueron los primeros en plantear la prórroga, habían pedido también que Cosse asista a las reuniones. Nessi dijo que desde el Frente Amplio se aceptó la conformación del grupo pero advirtió que en representación de la IMM concurrirá otro jerarca.

Los ediles del Frente Amplio y los de la coalición tendrán hoy una nueva reunión para analizar un margen de salida en la negociación.



El plazo inicial pautado para votar el proyecto es el 17 de febrero, por transcurrir tres meses desde que el texto fuera preaprobado por el BID. Llegada esa fecha, la IMM puede acceder a conceder la prórroga, aunque si los cruces continúan, en el oficialismo consideran poner a votación el texto para dar el debate político a sabiendas de su rechazo.



El alcance de los puntos a negociar en la prórroga es otro punto de debate. Los blancos pidieron analizar la última oferta de Cosse de una contrapartida de US$ 12 millones adicional a la inicial, pero también “la totalidad del préstamo en tiempos realistas”. “Dentro del análisis a realizarse se contemplarán varios factores, no solamente la inclusión de más barrios en las obras de saneamiento. Es de orden revisar en profundidad también el proyecto de limpieza”, aseguró la Departamental del Partido Nacional en una declaración emitida ayer.

Asimismo, los blancos rechazaron la erogación de rubros dentro de los US$ 70 millones para la compra de contenedores y de camiones, algo que cuestionaron desde el primer momento.



En su declaración los nacionalistas insistieron en la supuesta falta de diálogo de Cosse. “En dos ocasiones eligió informar a los medios de comunicación de posibles contrapropuestas. En la última, una periodista le preguntó a la intendenta Cosse sobre los cuestionamientos de la oposición de enterarse por medios de prensa y lo negó, en el mismo momento en que estaba repitiendo la misma actitud. Los ediles de la oposición se enteraron de la respuesta al mismo tiempo que toda la población, no hubo ningún diálogo previo”, señalaron los blancos en el escrito.



“Recién el día después de dar la conferencia, los representantes del Frente Amplio en la Junta Departamental pidieron reunirse con los restantes ediles. No es la actitud de Cosse la de un político responsable que ante todo debe escuchar, dialogar y acordar pues está en juego la calidad de vida de los montevideanos y su posible endeudamiento”, cuestionaron.