Coalición de gobierno y Frente Amplio chocan por condena a Rusia en foro internacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La posición asumida por la delegación del Frente Amplio, en la Asamblea parlamentaria de EuroLat -que se reunió la semana pasada en Buenos Aires- generó polémica. La coalición de gobierno criticó el hecho que la oposición se plegara a las izquierdas de la región, y particularmente al kirchnerismo, al no dar su voto para sancionar una moción de condena a la invasión rusa similar a la aprobada por Naciones Unidas. El FA cuestionó el “rol sesgado” de la Unión Europea y defendió una declaración promovida por los parlamentos latinoamericanos.

Fue la primera reunión presencial de la EuroLat (organismo compuesto por 150 parlamentarios de países europeos y latinoamericanos) desde que comenzó la pandemia. Allí se presentaron cuatro mociones diferentes de condena a Rusia, en el marco de la invasión a Ucrania.



La primera y más dura fue impulsada por el diputado español Leopoldo López, parlamentario europeo, que condenaba en términos duros la invasión rusa, y además señalaba que “la comunidad internacional velará porque rindan cuentas los autores de crímenes de guerra”. Esta no tuvo votos para aprobarse. En base a ella se construyó otra moción, también europea, de condena a Rusia, que no alcanzó las mayorías. Para aprobarlas debía obtener respaldo mayoritario del componente europeo y también del latinoamericano.



En paralelo, el componente latinoamericano (Parlamento Latinoamericano, Parlasur, Parlamento Andino y Parlamento Centroamericano) planteó su propia moción que condenaba “la agresión” de Rusia contra Ucrania en contravención de la Carta de las Naciones Unidas y hacía un llamado a “desescalar” este conflicto, además de convocar al diálogo. Esto no tuvo votos negativos, aunque sí abstenciones como la del diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez.



Como no había acuerdo -y no iban a prosperar ni la moción de la Unión Europea ni la de los latinoamericanos- apareció una cuarta, basada en la declaración de condena a Rusia aprobada por Naciones Unidas hace algunas semanas, la cual se puso arriba de la mesa por los europeos. Esta fue la que estuvo más cerca de salir, pero la izquierda latinoamericana, incluyendo a los kirchneristas y el Frente Amplio, no la apoyaron.

Entre los europeos, 33 votaron a favor y entre los latinoamericanos 17 levantaron su mano. Pero 22 votaron en contra y hubo una abstención, por lo que no se aprobó.



Los representantes de la coalición, Juan Martín Rodríguez, Conrado Rodríguez (Partido Colorado), Álvaro Perrone (Cabildo Abierto) y Ruben Bacigalupe (Partido Nacional), votaron a favor. Mientras que los del Frente Amplio, Daniel Caggiani y Alejandro Sánchez se expresaron en contra.



Caggiani destacó en diálogo con El País la moción presentada por el componente latinoamericano, que según dijo condenaba “la agresión” de Rusia a Ucrania. En tanto, criticó “la intransigencia de algunos integrantes del componente europeo” que la rechazaron y plantearon votar por componente, lo que según él terminó por bloquear las diferentes resoluciones y “no se pudo aprobar ninguna”.



El diputado blanco Juan Martín Rodríguez cuestionó la posición asumida por la oposición en la EuroLat. “La verdad es que el Frente no termina votando amparado en que Latinoamérica tenía su proyecto, pero la idea era que primara un camino del medio”, concluyó. Por lo que criticó la “actitud” de algunas izquierdas latinoamericanas contra otras moderadas, como por ejemplo Chile. “Se niegan a votar un texto que recoge la declaración de Naciones Unidas presionados por izquierdas latinoamericanas”, insistió y mencionó a Nicaragua, el kirchnerismo y Bolivia. A esto concluyó: “El FA no quiso votar la única moción de condena con posibilidades de salir”.



Por su parte, Conrado Rodríguez resumió que “hubo dos intentos de elaborar propuestas de condena a Rusia, pero con un tono más neutral, lo que no fue aceptado por los representantes Kirchneristas “que reclamaban que no existiera condena expresa”. En ese marco, reconoció que existieron diferencias en la delegación uruguaya -entre la coalición y el Frente- y afirmó que su posición y la de otros legisladores de gobierno era “votar la declaración que adoptaba la resolución de Naciones Unidas sobre el conflicto, que era la única que concitaba apoyos en uno y otro componente”.



Consultado sobre los cuestionamientos de parte de la coalición, Caggiani dijo que no se votó una moción “de parte del componente europeo”. “Quienes participamos lo hacemos en nombre de los parlamentos, no de partidos políticos”, contestó a las críticas de la coalición. “Europa tiene una visión muy sesgada, apoyada por la visión de la OTAN sobre todo Estados Unidos, sería bueno que Europa pudiera tener una mirada más autónoma sobre este tema”, concluyó.

Diputado criticó “acto peronista” en EuroLat

Además de no ponerse de acuerdo sobre una condena a Rusia -por la invasión a Ucrania- el desarrollo de la Asamblea de la EuroLat estuvo marcado por el discurso de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, quien disparó contra el mandatario Alberto Fernández. Sin nombrarlo directamente indicó: “Que te pongan una banda y que te den el bastón no significa tener el poder”.



“En el medio de la EuroLat tuvimos el acto peronista”, señaló a El País el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez sobre lo sucedido en el Centro Cultural Néstor Kirchner y el discurso de apertura de la vice.



Cuestionó que incluso antes de comenzar lo que tenía que tenía que ser una ceremonia protocolar, se convirtió en un acto. “Atrás y al costado tenía a todos los militantes kirchneristas, solo faltaban los bombos”, dijo.



“Se dedicó a cuestionar a Alberto Fernández, a atacar al Poder Judicial. Fue una hora de discurso donde no quedó nadie vivo, les pegó a los europeos, a la oposición y al presidente de su país. No le faltó nadie”, acotó.



El diputado blanco dijo que la vicepresidenta “hace mucho” no participa de un ámbito como la EuroLat por lo cual concluyó: “Nos usó de excusa para una arenga y para pasar un mensaje político interno”. Además, dijo que debido a este formato se le pasó por la cabeza retirarse del lugar.