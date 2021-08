La coalición de gobierno busca evitar discrepancias públicas

Los cinco partidos de la coalición de gobierno instalaron ayer oficialmente una mesa de coordinación. El objetivo es definir las prioridades legislativas y resolver, puertas hacia adentro, las diferencias que puedan surgir para lo que resta del período.

La idea había sido anunciada por el presidente Luis Lacalle Pou semanas atrás, y ayer el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, asumió la coordinación del ámbito. En el encuentro, que fue realizado en la Torre Ejecutiva, los legisladores hicieron un repaso general de algunos temas que consideran pendientes.

Uno de los objetivos que se trazaron fue el de evitar abrir nuevos escenarios de discusión pública que los puedan mostrar debilitados ante el Frente Amplio. Esto de cara al muy posible referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC), y en momentos en que la oposición y el Pit-Cnt ya recorren el interior en una gira en la que advierten sobre sus discrepancias con la normativa.

Por eso es que ayer decidieron tratar en ese ámbito los temas que cada uno de los cinco partidos de la coalición considera importantes, y solucionar los disensos y discrepancias antes que se hagan públicos en los medios de comunicación, comentaron participantes de la mesa coordinadora.

Entre el punteo de temas que hicieron los representantes de Cabildo Abierto ayer, por ejemplo, estuvo el reclamo de un lugar para la fuerza del senador Guido Manini Ríos en la dirección de la Corte Electoral.



Tras el encuentro, Delgado destacó el ámbito conformado y remarcó que el funcionamiento de la coalición está en buen estado.

“Nadie va a poner en riesgo la estabilidad de una coalición que vino para quedarse, y que es el sostén fundamental de este gobierno. No hay dos opiniones”, dijo el coordinador de la mesa en la conferencia de prensa que realizó luego del encuentro con los parlamentarios de la coalición.



El secretario de la Presidencia explicó que la intención es reunirse de manera mensual, aunque el próximo encuentro será en un par de semanas, ya que acordaron una instancia para que cada partido lleve sus reclamos con un nivel de detalle mayor.

Por otro lado, se les dijo a los legisladores que el lunes próximo el ministro Luis Alberto Heber se reunirá con las bancadas de los partidos de la coalición para informar y presentar argumentos adicionales que puedan servir para la defensa en la próxima interpelación que el Frente Amplio impulsa por el acuerdo portuario con la empresa TCP.

Los que están.

La mesa de coordinación está conformada por un diputado y un senador de cada partido, y también por la vicepresidenta Beatriz Argimón. En el caso del partido Independiente solo asistió Iván Posada, ya que no tienen bancas en el senado; lo mismo sucede con el Partido de la Gente, por lo que concurrió el diputado Daniel Peña -quien se viene disputando el liderazgo del partido con su fundador, Edgardo Novick.

Del Partido Nacional fueron el senador Amin Niffouri y el diputado Rodrigo Goñi. Por los colorados fueron el senador Tabaré Viera y el diputado Ope Pasquet, y por Cabildo Abierto el senador Raúl Lozano y el diputado Álvaro Perrone.

En el medio de la reunión los interrumpió el presidente Lacalle Pou, quien pasó a saludar acompañado por sus asesores más cercanos. El mandatario aprovechó la oportunidad para felicitar a los legisladores por haber logrado acordar el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. También recogió algunos comentarios que trascendieron en redes sociales acerca de su nuevo corte de pelo, con el que se lo vio en la conferencia del martes.

Daniel Peña es el elegido de 259 convencionales

El diputado del Partido de la Gente, Daniel Peña, fue elegido por 259 convencionales para encabezar una lista única, la que irá por la Mesa Ejecutiva del partido que fue fundado por Edgardo Novick para el pasado período electoral.



La convención -que fue controlada por escribano público- se reunió ayer a la noche mediante videoconferencia y resolvió aprobar la lista única por 252 votos afirmativos, seis en contra y una abstención. La totalidad de convencionales son 500.



La lista que lidera Peña deberá ser ratificada por voto secreto y presencial. El resultado se conocerá el martes.



Al ser consultado por El País, Peña dijo que el Partido de la Gente debe reencauzar el rol para el que fue fundado. “Se desfiguró a partir de señales confusas y espasmódicas, que no representaron ni el espíritu de sus dirigentes y militantes, ni las aspiraciones de los ciudadanos. No puedo mirar para otro lado, porque yo soy fundador del partido, así que voy a intentar poner el hombro en lo que hemos dado en llamar: una nueva etapa”, comentó.



En paralelo, Novick, que es el actual y formal presidente del partido, emitió un comunicado el miércoles en la tarde convocando a una convención para el 6 de noviembre. Su vicepresidenta Analía Laiño, dijo el miércoles a El País que no estaban al tanto de la actividad convocada para ayer y que luego analizarán cómo proceder.



El País intentó comunicarse con Novick, pero no obtuvo respuesta.