Coalición y Frente Amplio suben salario del personal militar

Los senadores de la coalición multicolor y el Frente Amplio acordaron ayer, en el último día de la votación del Presupuesto Nacional en comisión, aumentar el salario al personal del Ministerio de Defensa desde la jerarquía de soldado de primera hasta la de capitán. Éste fue uno de los tantos acuerdos alcanzados, previo a la discusión de fondo que se dará desde el lunes hasta el jueves en el plenario del Senado.

Tras semanas de discusiones, la coalición acordó en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, $ 130.000.000 anuales para salarios militares y $ 1.200.000 para el pago de transporte del personal de la Base Naval “Capitán Ernesto Motto”.

Además, la coalición aprobó más fondos para el Programa de Educación Inicial (US$ 325.000.000 en total), en lo que insistió el Partido Colorado especialmente; para el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente ($ 70.000.000 anuales); y para la Universidad de la República ($ 40.000.000 anuales), entre otros rubros.

Tanto el Ministerio de Defensa, que dirige el Partido Nacional, como Cabildo Abierto y el Frente Amplio habían propuesto subir el salario militar aunque no se ponían de acuerdo en qué recortar. Finalmente, la comisión votó ayer por unanimidad un aumento de $ 160 para los soldados de bajo rango, hasta sargento, que se suma al incremento de $ 600 propuesto por el gobierno y aprobado ya en Diputados. La mayor suba es para los capitanes, por $ 1.500. El senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo, explicó a la prensa que esta suba salarial comenzará a regir en 2022.

Todas las reasignaciones aprobadas ayer se financiarán con fondos de diversa procedencia, como “Partidas a Replicar” de la Ley de Rendición de Cuentas del Ejercicio 2016.

Licencia médica.

La coalición multicolor también aprobó ayer la reducción del pago a empleados públicos durante su licencia médica. “Todos los funcionarios presupuestados o contratados con excepción de los Magistrados del Poder Judicial, funcionarios del Escalafón “N” de la Fiscalía General de la Nación, diplomáticos del Servicio Exterior, funcionarios de Gobiernos Departamentales y de Entes Autónomos, no tendrán derecho a percibir retribución alguna por un período de hasta tres días desde el comienzo de cada licencia por enfermedad o accidente, según lo determine el servicio de certificaciones médicas correspondientes”, dice el sustitutivo al artículo 27 aprobado, que fue propuesto por el senador blanco Jorge Gandini.

El artículo, que comenzará a regir 90 días después de aprobada la ley, establece que “a partir del cuarto día de inasistencia por licencia por enfermedad o accidente y hasta su reintegro a la actividad, los funcionarios tendrán derecho a percibir un subsidio por un monto equivalente al 75% de su salario por todo concepto”. Además, aclara que “los funcionarios en uso de licencia por enfermedad o accidente tendrán derecho a percibir por cinco días el primer año, acumulables tres días por año, hasta un máximo de 15 días, un subsidio del 100% de su salario”.

Otro aditivo aprobado ayer crea “la comisión para la evaluación de un Sistema de Subsidio por Enfermedad y Accidentes Profesionales para dependientes de la Administración Pública, con el fin de diseñar un sistema de subsidios para las licencias por enfermedad y accidentes profesionales”, la que deberá presentar un proyecto de ley tres meses después de aprobado el Presupuesto.

Preocupación en el FA por viáticos

El senador frenteamplista Charles Carrera criticó el artículo aprobado ayer que establece el régimen de devolución de viáticos. Uno similar no había logrado mayoría en Diputados. Carrera denunció que a partir de lo aprobado “los viáticos gastados en el exterior se rendirán con declaración jurada y ya no habrá obligación de presentar boletas ni devolver lo que no se gaste”.