Coalición denuncia que sindicalista que fue a defender a Afutu era diputada suplente del FA

La visita de una delegación de trabajadores de UTU a la Comisión de Legislación del Trabajo terminó en un cortocircuito entre el oficialismo y la oposición. Una de las representantes del gremio fue cuestionada por ser diputada suplente del Frente Amplio y luego la coalición de izquierda se enojó y se retiró de sala.

La Asociación de funcionarios de UTU (Afutu) concurrió al Parlamento para hablar de la decisión de realizar un paro general (hoy y mañana), luego de que la dirección les negara a los trabajadores la posibilidad de obtener días de licencia pagos para ir al congreso anual, que se realiza en la misma fecha.

Los sindicalistas dieron su versión y después les tocó el turno de hablar a cada uno de los legisladores. Del lado de la coalición de gobierno hubo dos exposiciones que molestaron a Afutu: la de la diputada colorada María Eugenia Roselló y la del cabildante Martín Sodano.

Roselló fue “dura” al responder al sindicato sobre la denuncia que hicieron sobre “persecución sindical” y “vulneración de derechos”. La diputada señaló que el director de UTU, Juan Pereyra, resolvió no hacer la concesión de licencia basado en un informe jurídico que concluía que “no había norma” que habilitara a dar los días.



Ante el planteo de que en otras administraciones hicieron usufructo de este tipo de licencias, Roselló advirtió que no se trató del único caso ya que hay una investigadora parlamentaria que estudia una serie de licencias sindicales en Secundaria. “Me preocupa que en ningún momento de la exposición hablaran de los estudiantes que son los más perjudicados por la falta de clases”, expresó la legisladora.



“Esta administración no está persiguiendo a sindicalistas, está trabajando de forma responsable y transparente”, añadió. Las palabras de la diputada colorada no cayeron nada bien entre los sindicalistas y tampoco en los diputados del FA.



Pero el momento de mayor tensión fue cuando el cabildante Sodano dijo que una de las integrantes de la delegación de Afutu era también diputada suplente por el Frente Amplio. Se refirió concretamente a Mariana Píriz, la secretaria general del sindicato y suplente por el MPP. Quien al ser nombrada se molestó y se retiró de la sala, lo que fue entendido como un “circo” por parte de la coalición.

Sodano dijo a El País que rechaza las consideraciones del sindicato de UTU acerca de que la decisión de no conceder licencia se debía a una “manifestación política”. “Y lo que les dije es que había una delegada del gremio que es una diputada suplente, entonces lo que le pregunté es por qué no estaba ejerciendo de legisladora solucionando el tema político”, concluyó Sodano.

La sindicalista y diputada suplente se retiró a las 11:56 de Comisión de Legislación del Trabajo y se trasladó a otra sala donde funcionaba la de Educación para hablar del mismo tema. “Se calentó conmigo y se fue, pero en realidad se fue para ahí porque estaba retrasada la delegación y tenían que ser recibidos. Las cosas como son”, indicó Sodano.



Luego, el diputado del Frente Amplio Felipe Carballo pidió “disculpas” al resto de la delegación sindical por el episodio, por el cual se suscitaban diferencias entre el oficialismo y la oposición.



En su intervención, Carballo afirmó que como se trató de un “tema político”, la bancada del FA tendría que hacer un planteo de “asunto político” para que la Cámara de Diputados se expida.

Tras el incidente se fueron los representantes de Afutu, pero el ambiente quedó caldeado. Carballo opinó que no se pueden “cometer errores” y discutir delante de las delegaciones. Pero el tema no quedó ahí y mientras hablaba el diputado del FA se retiró Roselló.



La diputada dijo a El País que lo que hizo fue ir al baño. Pero el FA entendió que había dejado la comisión por lo que sus tres diputados (Carballo, Gabriel Otero y Micaela Melgar) decidieron abandonar la sala por entender que se trató de una “falta de respeto”.

“No fue que se levantó de la mesa para no escuchar al Frente Amplio. Se levantó para ir al baño y el Frente Amplio se paró y se fue. Fueron ellos los que cortaron el diálogo; no fuimos nosotros”, aseguró Sodano. En ese marco, destacó la “excelente” relación previa con los diputados de la oposición.



En la misma línea, Roselló indicó: “No me levanté molesta para nada, me levanté para ir al baño. Cuando vuelvo me dice el presidente de la comisión (Pedro Jisdonian): ‘se van porque te fuiste’. Es lamentable”.

“Fue desmedido todo. Hubo planteos firmes de los dos lados. Fue subiendo la apuesta y nosotros tenemos la postura de no silenciar a nadie”, dijo Jisdonian a El País. Y señaló que la “diputada suplente” del FA que se retiró de sala tuvo una posición “excesiva”.