Coalición define cambios a allanamiento nocturno

Aunque sabían que se trataba de un proceso complicado, la bancada de senadores del Partido Nacional decidió el lunes 13 de julio iniciar los contactos en la coalición para intentar aprobar un proyecto de ley constitucional que modifique el artículo 11 de la Constitución. La idea es habilitar los allanamientos nocturnos con orden del juez y ante “sospecha fundada” de actividad delictiva.

Tres semanas más tarde y algo más lento de lo previsto, la bancada blanca avanza en un texto común y espera una propuesta de redacción del Partido Colorado. El diputado Ope Pasquet dijo a El País que en principio están de acuerdo y que los cambios son solo ajustes de redacción, que harán llegar seguramente a inicios de esta semana. Cabildo Abierto también respalda la propuesta, dijeron fuentes del partido a El País.

El senador de Alianza Nacional Carlos Camy, muy cercano al ministro del Interior Jorge Larrañaga, es el autor del proyecto. Desde Todos, el sector del presidente Luis Lacalle Pou, la senadora Carmen Asiaín le envió una redacción alternativa que busca que el proyecto dé “más garantías” debido a que la noche “se puede prestar a abusos”. Uno de los cambios que plantea la senadora es que, cuando se pide la orden judicial, “que no sea una orden genérica, sino que sea específica para la noche, lo que obliga a justificar el ingreso”, según explicó a El País Asiaín, quien es abogada constitucionalista.



Otro cambio refiere a la gradualidad en el ingreso: “Que no se irrumpa, sino que primero se toque el timbre y se identifique la Policía”. También se plantea que se grabe el operativo por parte de la Policía y se permita al morador registrar todo, de forma de evitar “plantar una evidencia”. También se establecería que el allanamiento sea realizado “con la mayor luz posible”, en referencia a focos.



El allanamiento nocturno es considerado como una herramienta importante por el ministro del Interior, sobre todo por el combate a las bocas de droga. Se trata de una de las propuestas incluidas en el plebiscito Vivir sin miedo, que impulsó Larrañaga en las últimas elecciones y que no fue aprobada pero obtuvo el 46,8% de los votos en esa instancia.



Para poder ser aprobado, el proyecto precisa mayoría especial de dos tercios y después la ratificación de la población en una consulta popular, que se haría junto a las elecciones del 27 de setiembre. Por eso, necesitan los votos del Frente Amplio, que a priori anticipó que rechaza el proyecto. De todos modos, la bancada oficialista intenta avanzar con la idea.