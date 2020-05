La coalición critica "corporativismos" en la educación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los sindicatos de la educación están en pie de guerra contra los cambios que están planteados en la ley de urgente consideración (LUC). Denuncian un “intento privatizador” y la violación de las autonomías; mientras que desde la coalición se cuestionaron los “corporativismos”.

En un mismo día, la comisión del Senado que estudia la LUC recibió a la Federación Uruguaya de Magisterio, a la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, a la Asociación de Funcionarios de UTU y a la Intergremial de Formación Docente.



José Olivera, integrante de Fenapes, aseguró que los cambios que se pretenden instrumentar implican “un nuevo proyecto de ley de educación”, aunque eso fue negado en el Parlamento por el ministro Pablo da Silveira. En el gremio se entiende que la nueva institucionalidad -basada en la centralidad del Ministerio de Educación- “desarticula el sistema de enseñanza pública”.



Olivera fue concluyente al afirmar que se observa “un proceso de privatización en la educación pública (...) Estamos hablando de la adopción de dinámicas, métodos y lógicas propias del mundo empresarial, al punto de que hoy el actual presidente del Codicen ya habla de la ANEP como una gran empresa”, afirmó.



Sobre la desaparición de los Consejos de la ANEP indicó que “nos retrotrae casi 100 años”. “Se borra de un plumazo la rica historia del Consejo de Primaria, de Secundaria y de UTU”, sostuvo Olivera.

A su vez se expresaron reparos a los cambios en la carrera docente, los que según dijeron no fueron discutidos previamente con los sindicatos de trabajadores. Elbia Pereira, de la Federación de Magisterio, consideró que deberían abordarse en la negociación colectiva.



Por su parte, Patricia Massiotti (de la Asociación de Funcionarios de UTU) señaló su “profunda preocupación” por la desarticulación del sistema nacional de educación pública y la desaparición de los consejos.



Después de escuchar a las diferentes delegaciones, desde la coalición se ensayó una defensa de la LUC. La senadora Graciela Bianchi dijo que en el Partido Nacional querían derogar la ley de educación y eliminar totalmente la representación docente, pero se terminó negociando. “¿Por qué nosotros estamos en contra de la representación docente? (….) Lo resumo en una forma grosera, para que me entiendan, no se puede ser patrón y empleado al mismo tiempo”, aseguró.



Por su parte, el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech planteó una discusión entre “un sistema representativo y uno corporativo”. “Es claro que Uruguay tiene un sistema de representación política (…) Ahora, si queremos ir a un sistema corporativo, habrá que plantearse una discusión constitucional muy profunda”, aseguró.

Por su parte, el senador nacionalista Jorge Gandini señaló que cree en la representación docente, pero afirmó que “está lleno de autonomías y de representaciones de gente que no es independiente de su ideología y partido político”.

Para abonar esta tesis, el senador Sergio Botana dejó en claro que cree “en la democracia representativa y no en los corporativismos (...) A mí me disgusta profundamente entregarles la salud a los médicos, la seguridad a la Policía, la educación a los educadores, la economía a los economistas”, añadió. “Prefiero siempre la participación de los representantes políticos elegidos por la ciudadanía, obviamente sin ignorancia de la cuestión técnica”, finalizó.



El debate mereció una apreciación del presidente de la comisión Gustavo Penadés: “Los invitados han presenciado una parte turbulenta de la sesión. Es como un volcán, después vuelve a calmarse y volvemos a la nueva normalidad”, afirmó.

Denuncian rebaja en gasto científico

La comisión especial del Senado que analiza la LUC también recibió a delegaciones de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR) y la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República (Affur) que marcaron sus diferencias con la iniciativa.



Los docentes universitarios denunciaron que el artículo 307 rebaja en US$ 4 millones el máximo anual destinado a la UdelaR y a la UTEC para gastos de inversión en equipamiento científico y al mismo tiempo habilita al Estado a convenir con privados.



En la misma línea, los funcionarios de la UdelaR remarcaron que en el texto de la LUC se rebaja el tope actual de US$ 10 millones para compras de equipamiento científico a US$ 6 millones.