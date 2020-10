La coalición choca por el pasaje del plan de asentamientos de Vivienda a Presidencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una de las cartas más seguras que el presidente Luis Lacalle Pou tiene para jugar en términos de atención a la precariedad social es el Programa Mejoramiento de Barrios (PMB), que “apunta a mejorar la calidad de vida de la población que reside en asentamientos irregulares del país, promoviendo su integración socio urbana”. Sin embargo, Cabildo Abierto, que dirige el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), se niega a que el programa pase de la órbita de su cartera a la de Presidencia, a tal punto que no votó en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados el artículo 611 del Presupuesto Nacional, que establece el pasaje de ese programa a la Torre Ejecutiva. Además, el partido liderado por Guido Manini Ríos advierte que tampoco lo votará en el plenario de Diputados desde este domingo si se mantiene la redacción y, por lo tanto, dejaría sin mayoría parlamentaria a la coalición.

La pulseada entre blancos y cabildantes sobre quién conducirá el programa dejó de disputarse en el Palacio Legislativo para negociarse al máximo nivel. La disputa aún no está cerrada y las negociaciones continúan para evitar una fractura en la coalición.



El artículo 611, que consagra el pasaje del PMB del MVOT a Presidencia, fue aprobado en la madrugada del jueves por nueve votos en 17 en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, una mayoría justa que habilita su tratamiento en el plenario de Diputados desde la mañana del domingo. Los legisladores del Frente Amplio y el único diputado de Cabildo Abierto que integra la comisión, Álvaro Perrone, no dieron sus votos en la comisión.

“No es nuestra intención que se llegue al plenario con esta votación. Esperemos que antes se logre un mejor diálogo para encontrarle una vuelta al tema”, dijo Perrone a El País. “Esto para nosotros no está cerrado y se está manejando a nivel de gobierno. No queremos que llegue con esta redacción a sala porque este artículo tal cual está redactado no lo votaríamos”, agregó el diputado cabildante.

El Partido Nacional necesita los 11 votos que Cabildo Abierto tiene en la Cámara de Representantes para aprobar el cambio. Esos 11 votos, junto a los 42 que tiene el Frente Amplio, impedirían alcanzar la mayoría a la coalición y generarían el naufragio del artículo 611.

"Tema caliente".

El presidente de la comisión de Presupuesto, el blanco Sebastián Andújar, admitió a El País que este artículo es “el tema caliente” por excelencia en la interna de la coalición de gobierno. “Hay que ser justos: no solo es Cabildo Abierto. El Partido Colorado y Cabildo nos están planteando su disconformidad de que el PMB pase a Presidencia”, reconoció el legislador.

La disconformidad de Ciudadanos, el sector colorado que lideraba Ernesto Talvi, fue planteada por los diputados Ope Pasquet y Jorge Alvear en las reuniones de la bancada de la coalición multicolor previas a la votación en comisión. Los legisladores colorados advierten que si el programa pasa a manos de Presidencia se pierde el control parlamentario, porque no pueden citar ni interpelar al presidente de la República ni a otro jerarca de Presidencia. En cambio, sí lo pueden hacer con la ministra de Vivienda, Irene Moreira. Este es el mismo argumento que se maneja en Cabildo Abierto para no votar el artículo.

El presidente de la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, en tanto, descarta este fundamento. “Para tener control sobre un plan no tenés que llegar a la interpelación. Mañana perfectamente cualquier comisión puede llamar al secretario de Presidencia o al encargado del plan, como llamamos a Inteligencia o a Drogas o a la Secretaría Nacional de Deportes. No, no es válido” ese argumento, insistió Andújar.



Blancos, colorados y cabildantes manejan la posibilidad de que la negociación avance y se llegue a un acuerdo en las próximas horas. Andújar dijo ayer que el artículo “quizá pueda sufrir alguna modificación”, pero descarta que sea “de destino”, lo que es, en el fondo, el nudo de la discrepancia.



El diputado blanco sostiene que es posible que los cambios que se le introduzcan en sala apunten a “hacer más específico el plan en cuanto a sus cometidos y a cómo sería integrada su conducción”.

“Cuando hablamos del PMB estamos hablando de los asentamientos. El último gobierno nos dejó 700 asentamientos en el Uruguay, cientos de miles de personas. El 60% de esos vive en condiciones de máxima vulnerabilidad. El presidente desde 2014 ha hablado mucho de esto. Llegó a decir ‘asentamiento cero’, lo cual fue una meta muy ambiciosa. Pero quiere tener cerca de él el PMB. Esto no implica que el brazo ejecutor no sea el Ministerio de Vivienda; son cosas distintas”, dijo Andújar a El País, que cree que al estar en Presidencia el plan podría incorporar la visión del Mides y otros organismos.



“No se está desplazando a Vivienda. Puede seguir cumpliendo con su función”, aseguró Andújar. Su explicación, por ahora, no convence a Cabildo.



En lo que pareció un mensaje político para el Partido Nacional, Moreira ayer tuiteó fotos de una recorrida que hizo en el barrio Artigas de la ciudad de Salto, donde se están construyendo casas de madera que se hicieron como parte del PMB.

Las partidas para UdelaR se decidirán en Plenario Si bien desde la coalición se informó días atrás cuánto dinero extra recibirían la Udelar y la UTEC, el presidente de la comisión de Presupuesto, Sebastián Andújar, admitió que esto no se sabrá hasta el domingo. La difusión de cifras preliminares generó conflicto entre el Legislativo y los ministerios desde los cuales trascendió que se sacaría el dinero. Andújar solo aclaró que los montos serán menores a los informados. Fue “un error”, dijo. “Es un proceso muy fino. Pero nosotros aseguramos que en Udelar nada quedará trunco, y para eso se necesita dinero”, agregó. El diputado frenteamplista Alejandro Sánchez había dicho a El País que era “mamarrachesco” votar algo sin saber de dónde saldrá la financiación, a lo que Andújar respondió: “Con esto no podemos jugar. No se puede decir que se va a obtener algo que después no podés. El FA la va a tener cuando esté pronto”.

Diputados pasan la posta el 16 Ayer sobre las 2:30 de la madrugada terminó de votarse el Presupuesto en comisión de Diputados. Hasta hoy hay tiempo de entregar los informes en minoría y mayoría. El domingo, a partir de las 10 horas, empieza el tratamiento en plenario de la Cámara Baja, que seguramente continúe hasta el lunes. Allí se discutirá el articulado general. En el correr de la semana se votará artículo por artículo. Luego, el plazo formal administrativo para que Diputados presente el proyecto al Senado termina el viernes 16, a las 23:59 horas. Es un hecho que el Senado hará modificaciones al proyecto, así que volverá a Diputados para ser aprobado. Si no se pusieran de acuerdo, pasaría a la Asamblea General.