Coalición busca una salida al aumento de la gente que vive en la calle

Si hay cuatro ministerios que serán relevantes en el próximo gobierno de Luis Lacalle Pou (además del Ministerio de Economía, claro), esos son Interior, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Cancillería y Trabajo. Los cuatro iniciaron ayer la transición con las actuales autoridades y dejaron claras sus prioridades.

El refuerzo de las comisarías y el respaldo a la Policía en el Ministerio del Interior, la primera infancia y la gente en situación de calle en el Mides, el rol comercial y la inserción de productos a nivel internacional en Cancillería y la obra de UPM en el caso de Trabajo.

Hace mucho que se sabe que el exdirector del Centro Los Pinos de Casavalle, Pablo Bartol, iba a ser el ministro de Desarrollo Social de un gobierno de Lacalle Pou.



Por eso, cuando ayer entró al edificio del Mides en 18 de Julio y Javier Barrios Amorín, se cumplía un mojón en ese proceso en el cual este ministerio creado en 2005 por el Frente Amplio pasará a estar en manos del Partido Nacional.



Bartol llegó acompañado por el futuro subsecretario Armando Castaingdebat y el futuro director general de Secretaría, Nicolás Martinelli.

“Bienvenidos”, les dijo María Zeballos, la encargada del servicio de protocolo del Mides, antes de iniciar una breve recorrida por el edificio. En un ministerio dominado por el Partido Comunista, ella es un extraño caso: militante blanca, trabajó en la secretaría de Luis Alberto Lacalle Herrera entre 1990 y 1995 y en 2005 pasó del Ministerio de Deporte y Juventud al recién creado Mides. “María, tengo claro quién sos, pero te necesito”, le dijo la ministra Marina Arismendi y la puso en el área de administración documental de la nueva cartera.



Esa fue la primera sorpresa del día: Bartol fue recibido por una militante nacionalista en el Mides. La segunda, cuando se reunió con la ministra interina Ana Olivera (Arismendi está de vacaciones), se enteró que cumplía años.

Pablo Bartol y Ana Olivera se reunieron este martes. Foto: Francisco Flores

“Quiero que sepan que es su cumpleaños”, contó la directora general de Secretaría, Graciela Mazzuchi. “¿En serio?”, preguntó Castaingdebat y besó a Olivera. Lo mismo hicieron Bartol y Martinelli. Pero después llegaron los temas serios. La cúpula del próximo Mides hizo preguntas pero sobre todo dejó en claro cuáles son los temas que más le interesan y que serán prioridad: la primera infancia y el programa Uruguay Crece Contigo, el programa Uruguay Trabaja y todo lo vinculado a la gente en situación de calle.

“A todos nos duele muchísimo ver uruguayos en situación de dejadez y abandono y vamos a poner todo el calor. El Mides ha hecho un esfuerzo enorme todos estos años y queremos que no haya un uruguayo más abandonado en la calle”, dijo Bartol en ronda de prensa.



La situación de la gente que vive en la calle es un tema que obsesiona al futuro ministro y fue uno de los asuntos centrales de las casi dos horas de reunión. Pero los detalles de cómo se conversó el tema tienen aspectos contradictorios según se escuche una u otra versión,



Olivera contó ayer que el futuro subsecretario Castaingdebat preguntó en la reunión si jurídicamente se puede retener en un centro a personas en situación de calle. “Nosotros le explicamos por qué no es posible”, relató Olivera. Y agregó: “Muchas veces la gente piensa que hay cosas que se pueden realizar, como privar de libertad a una persona en situación de calle, pero no se puede hacer siquiera por los convenios internacionales”.

Ese intercambio ocurrió de manera muy distinta, según la versión del equipo blanco. Castaingdebat dijo a El País que ellos preguntaron por qué, a pesar de todos los programas que existen en el Mides, cada vez hay más gente en la calle. A raíz de eso entraron en el tema de la internación compulsiva de gente con problemas de adicción, un asunto “tremendamente complejo”, explicó Castaingdebat. Quedó claro que no hay un marco jurídico.



En la misma línea, Martinelli dijo a El País que no preguntaron si era viable la internación a la fuerza, sino que preguntaron por qué se agravó el tema de la gente en situación de calle y ellas plantearon que les preocupaba no tener una solución para los que voluntariamente no quieren ir a un refugio. “Entonces se dijo que no había un instrumento legal que permitiera llevarlos de forma compulsiva, salvo la ley de faltas”, indicó Martinelli.



Bartol y su equipo tienen algunos planes para atender este problema, pero no han querido adelantar los detalles. Sí se sabe que harán reestructuras en el tema de los refugios y que se tomará un ejemplo de Chile. La solución puede pasar por viviendas autogestionadas para adultos mayores, antes que los refugios, “que tienen limitaciones para reenganchar con la sociedad”.

Bartol, que tendrá una oficina en Casavalle (“la calle siempre fue lo mío”), dijo que la reunión fue amable y reconoció que el Mides “ha hecho muy buenas cosas” y tiene programas “muy buenos” que el nuevo gobierno pretende “potenciar y concentrar esfuerzos”.



El futuro ministro afirmó que no afectarán las prestaciones pero sí puede haber un achicamiento de la estructura. “Como en un club deportivo al que llega una nueva directiva, habrá cambios”, indicó Bartol.

Jorge Larrañaga y su equipo se reunieron en la tarde de este martes con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Foto: Fernando Ponzetto

Interior

Si Eduardo Bonomi hubiese egresado de la Escuela de Policía en 2009 hoy sería comisario inspector. Sin embargo, fue ministro del Interior. Pasaron casi diez años y ayer comenzó a irse. Su lugar será ocupado por Jorge Larrañaga, un férreo opositor a su gestión que le recordó que estuvo en todas las interpelaciones a las que se enfrentó.



El ahora ministro será senador y se invertirán los roles, destacó Larrañaga, quien dijo que su prioridad será “luchar contra la delincuencia”. Detalló algunas medidas prioritarias, como el “respaldo a la policía”, el refuerzo de las comisarías, la distribución territorial policial, la lucha contra el narcotráfico y la implementación de la ley de guardia de frontera.

A las 15 horas, el futuro ministro ingresó a la sede junto a quien será su subsecretario, Guillermo Maciel, y el director de secretaría, Luis Calabria. Los recibió Bonomi con Federico Laca, número tres de la secretaría de Estado.



Se reunieron en el despacho del ministro. En un diálogo “sobrio”, según fuentes, los representantes del nuevo gobierno pidieron algunos datos para comenzar a conocer la situación del organismo y sus 36 unidades ejecutoras. Preguntaron por los recursos humanos, la flota vehicular, las inversiones y los salarios. También por el proyecto de ley sobre minoridad y adolescencia que presentó Bonomi y el Frente Amplio no aprobó.

En Industria se reunió el ministro Guillermo Moncecchi con el futuro jerarca Omar Paganini, quien contó que dentro de los planes de la nueva gestión está la promoción de la electrificación del transporte. Y, en Turismo, Liliam Kechichian invitó al futuro ministro Germán Cardoso a compartir su visita a la Feria de Madrid. Viajarán juntos en el mes de enero.

El futuro ministro de Turismo, Germán Cardoso, y su equipo se reunieron este martes con los jerarcas salientes. Foto: Presidencia

Talvi busca imprimir rol comercial a Cancillería

Apenas fue designado por el presidente electo Luis Lacalle Pou, el futuro canciller de la República Ernesto Talvi se encargó de enfatizar cuál será una de sus prioridades al frente de las Relaciones Exteriores: “Organizar una diplomacia económica y comercial”.

El colorado llegó ayer al Palacio Santos con su subsecretaria Carolina Ache Batlle y con quien será el director general de Secretaría, Diego Escuder. Allí, no solo se entrevistó con Nin Novoa, sino que recorrió las instalaciones del histórico edificio.



El inicio formal de la transición en esta sede ministerial ya lo tiene hace días a Talvi ocupado en sus futuras tareas. Ayer, Nin Novoa anunció que ya dispuso de una oficina para que Talvi y su equipo se trasladen al ministerio. Nin Novoa dijo que para él “es un gran gusto ayudar al próximo gobierno electo y al próximo ministro de Relaciones Exteriores”. Por eso le entregó “toda la información que consideramos importante sin perjuicio que estamos abiertos a toda la que él requiera”.

El designado ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Talvi, junto al canciller Rodolfo Nin Novoa, este martes. Foto: Fernando Ponzetto

“Tiene bastante trabajo, varias carpetas con una radiografía del ministerio y las tareas. Va a haber una gran continuidad de gestiones y reuniones y acciones que el gobierno electo va a seguir asumiendo”, dijo Nin Novoa.



A su turno, Talvi señaló que “hay empresas que están dispuestas a invertir por 30 años lo que quiere decir que van a tener que lidiar con seis gobiernos y eso es un testimonio de lo que yo creo que es el diferencial enorme que tiene Uruguay frente a un continente convulsionado; nosotros somos un país estable”. Por esta y otras razones, el futuro canciller cree que hay una gran oportunidad para colocar productos uruguayos en el exterior, así como para incentivar nuevas inversiones.