Coalición apunta contra el FA por obras argentinas

Dos temas relacionados a la diplomacia con Argentina en los gobiernos del Frente Amplio preocupan a la coalición: la autorización de un emisor subfluvial para aguas cloacales y la construcción del denominado “Canal Magdalena”. Apuntan contra la izquierda por permitir este tipo de obras sin los controles adecuados.

Sin versión taquigráfica, el canciller Francisco Bustillo dio un informe reservado sobre estos dos temas que involucran al Río de la Plata y los canales de acceso a los puertos de Buenos Aires y Montevideo.

“Lo que el informe dijo muy diplomáticamente es que en los gobiernos frenteamplistas no hubo una visión estratégica a seguir en estos temas”, dijo a El País el senador nacionalista Gustavo Penadés.



Sobre el emisario subacuático -que se adentrará 12 kilómetros en el Río de la Plata desde la costa de Buenos Aires- y estará situado a 37 kilómetros de Colonia, no se resolvió aún ningún monitoreo conjunto, algo que fue solicitado ayer por los legisladores de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado al canciller.

Penadés dijo que “es increíble” que Uruguay hasta ahora no hubiera pedido tal monitoreo de la calidad de las aguas que se verterán mediante el “Sistema Riachuelo”, que corresponden “casi a la mitad de Buenos Aires”. “Hasta ahora no se hizo ningún petitorio a la CARP de un monitoreo conjunto tipo el que se realiza con las aguas de UPM”, afirmó.



En la misma línea, Penadés insistió: “Lo inconcebible es que el Uruguay del pasado no le haya prestado especial atención a este tema”.

En tanto, la construcción del llamado “Canal Magdalena” -que según varios senadores consultados por El País reedita la vieja lucha de puertos entre Montevideo y Buenos Aires- fue otro de los temas centrales.



“La construcción del canal supone un riesgo para los intereses de Uruguay”, advirtió Penadés. Señaló que fue “correcto” solicitar que la obra fuera compartida, pero en 2015 el gobierno uruguayo comunicó que desistía de participar. Como el Tratado del Río de la Plata establece que quien construye es el que administra, Uruguay quedará al margen.



“El canciller dejó traslucir que los temas (túnel subacuático y canal Magdalena) no fueron llevados correctamente en el pasado”, insistió Penadés.



El senador de Cabildo Abierto Raúl Lozano dijo a El País que “hay mucha preocupación” tras la visita del canciller. Con respecto al emisor subacuático (que ya está construido en un 85%), Bustillo informó que ingresa 12 kilómetros sobre el río de la Plata. “Nos llama la atención la distancia, cuando nosotros tenemos el colector de Montevideo que queda en aguas exclusivas uruguayas”, señaló el legislador.

“No nos convencen esos 12 kilómetros”, insistió Lozano, quien manifestó “dudas” al respecto de la obra. Según el legislador, “es un problema nacional y hay que cuidar los intereses de Uruguay”. “No se entendió mucho cómo en el anterior gobierno se autorizó a hacer esa obra”, opinó Lozano. Dijo que además, la construcción del “Canal Magdalena” difícilmente tenga algo positivo para los intereses de Uruguay.



“Nos quedan muchas dudas sobre la administración del Frente Amplio y qué intereses defendió, porque aparentemente los nacionales no”, advirtió Lozano.



"Irresponsable".

Consultado por El País, el senador Eduardo Brenta (Vertiente Artiguista) manifestó que el canciller pidió reserva y que no se levantaran actas, por lo que iba a ser respetuoso de eso. “Me parece bastante irresponsable por parte de los legisladores de la coalición filtrar a la prensa asuntos con terceros países y desconocer la solicitud realizada por su propio canciller. Por esto yo no pienso decir nada en relación a esto”, subrayó el legislador frenteamplista.