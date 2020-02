Coalición ajusta las normas laborales de la ley de urgente consideración

Desde el arranque de la campaña Luis Lacalle Pou dejó en claro que de ganar modificaría la legislación laboral referente a las ocupaciones. Es que para él, así como para los cinco partidos que integran la coalición que triunfó y asumirá el gobierno el 1° de marzo, la ocupación de los ámbitos laborales no es una extensión del derecho de huelga. Y así cumplió tras ganar y presentar el borrador del proyecto de ley de urgente consideración.

De todos modos ayer en la primera reunión del Consejo de Ministros el grupo de futuros jerarcas, definió, entre otros temas, realizarle algunos ajustes a la redacción del artículo 349 que busca regular las ocupaciones. Las modificaciones no plantean cambios sustanciales a la norma original redactada por Rodrigo Ferrés, quien será el futuro prosecretario de la Presidencia.



Por otro lado, se acordó reducir los plazos que fueron establecidos para el funcionamiento de la comisión que se pretende crear para encarar la reforma de la seguridad social. Así lo aseguró a El País uno de los participantes de la reunión cerrada.



El anteproyecto crea una Comisión de Expertos en Seguridad Social, con el objetivo de: “analizar fortalezas y debilidades de los diversos regímenes previsionales, diagnosticando la situación actual y perspectivas”.

By Alejandro Mendieta

También, analizar los impactos de la dinámica demográfica y los procesos de automatización en el mercado de trabajo y sus efectos en el sistema previsional, entre otros. La comisión estará integrada por quince miembros designados por el Poder Ejecutivo, que presentará un informe de diagnóstico preliminar a diciembre de 2020 y un informe con recomendaciones a diciembre de 2021.

Polémica por las ocupaciones.

El Pit-Cnt planteó al gobierno entrante que el texto de la pretendida normativa sobre las ocupaciones vulneraría el derecho de huelga. De todos modos los jerarcas de la nueva administración mantienen la posición planteada en campaña electoral.



A la salida de la reunión Ferrés y Álvaro Delgado, futuro secretario de la Presidencia informaron que se harán correcciones de texto para ajustarse plenamente a lo que establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT).



Por otro lado Ferrés aclaró que ha trabajado mucho en el texto, asesorándose con diferentes expertos, y sostiene que tiene fortaleza legal fuera de cualquier interpretación de inconstitucionalidad.

Esto surge luego de que el semanario Búsqueda publicase ayer un informe de la Fiscalía General de la Nación elaborado a pedido del fiscal general de Corte, Jorge Díaz, donde se advierte al presidente electo y a los futuros jerarcas que ciertas disposiciones propuestas tienen elementos “inconstitucionales”, así como que también vulneran puntos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“Estamos en constante asesoramiento en distintas aéreas. Nosotros consideramos que este anteproyecto de ley no tiene ninguna inconstitucionalidad hasta el momento. Ha sido todo muy bien medido, hemos sido muy cuidadosos y en el control de la regularidad jurídica”, declaró Ferrés a los medios de presa después de finalizada la reunión del Consejo de Ministros.



El futuro jerarca reconoció que “mucho (de su contenido) puede ser mejorable, mucho puede ser modificable” y destacó que vienen trabajando con mucha transparencia para dar garantías en los procesos.

Delgado aclaró que ahora se inicia el trabajo entre los representantes de los otros cuatro partidos políticos de la coalición con la vicepresidenta electa Beatriz Argimón. El sistema será bilateral con cada partido, para que se presenten las sugerencias, correcciones y ajustes que entiendan pertinentes.



“Fue una reunión importante. Quizás histórica, la primera reunió del gabinete designado con el presidente electo con cinco partidos políticos. El objetivo era escuchar al futuro 0, Rodrigo Ferrés. El proyecto de ley definitivo estará pronto la última semana de febrero, me animo a decir. Pero acá ha habido un compromiso muy fuerte de cohesión. Que es la primera ley del gobierno y que va a salir con la firma de todos los ministros del gabinete”, comentó Delgado.

Para Delgado, declaraciones del Sunca son “temerarias”

El sindicato de trabajadores de la construcción, Sunca, homenajeó ayer al presidente de la República, el frenteamplista Tabaré Vázquez. En su congreso el presidente del gremio afiliado al Pit-Cnt, Daniel Diverio, criticó al gobierno electo que liderará el blanco Luis Lacalle Pou.



“Lo primero que intentará la derecha será paralizar y neutralizar al movimiento sindical. En Uruguay van a intentar desprestigiarnos. Hablan de la dictadura del Pit-Cnt, de los rojos que son irracionales y que no permiten que el inversor venga al Uruguay. Hablan de la rigidez de los Consejos de Salarios. Están preparando el campo para degollarnos de parados a nosotros”, dijo Diverio según recogió el diario El Observador.



Esto fue respondido por el futuro secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, quien opinó que son declaraciones temerarias. “No contribuyen ni al clima, primero no son verdad. Uno puede decir lo que quiera, pero la realidad pasa por arriba de cualquier relato. Son muy imprudentes, muy temerarias, hay voluntad de mantener la negociación colectiva, los Consejos de Salarios y por algo el propio presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, dijo que se puede estar de acuerdo o no, pero sí reconoció que estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer en campaña”, declaró en ronda de prensa. Delgado dijo que el tiempo de campaña electoral terminó, y ahora están dedicados a preparar el gobierno.