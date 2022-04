Las claves de esta Rendición de Cuentas: suba de sueldos y reformas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Todos saben que todavía falta para el 30 de junio, y que el Parlamento -cuando el último ciclista todavía no completó la vuelta- recién está encendiendo los motores y decidiendo qué proyectos de ley se van a priorizar y discutir este año. Pero los socios del gobierno -los legisladores integrantes de la denominada coalición multicolor- ya empiezan a pensar, de a poco, en lo que demandarán en la segunda Rendición de Cuentas de esta administración.

Falta, y no todas las bancadas tuvieron instancias de discusión al respecto, pero ya hay ideas -o convicciones- acerca de los asuntos que sí o sí -y en algunos casos, “muy probablemente”- estarán arriba de la mesa del debate presupuestal que se avecina. Todos proponen de acuerdo a su perfil, sus compromisos electorales o acuerdos políticos que se arrastran desde el año pasado, y teniendo presente que este mojón es distinto al anterior: no está la pandemia de por medio, y el referéndum en contra de la LUC ya no está en el horizonte.



Cabildo Abierto es uno de los partidos cuyos dirigentes ya tienen claro algunas cosas. Su presidente, el senador Guillermo Domenech, por ejemplo, entiende que hay un reclamo que “sin duda” planteará su partido, y que consiste en una -ya a esta altura- vieja preocupación de los liderados por Guido Manini Ríos: aumentar el sumergido ingreso del personal subalterno de las Fuerzas Armadas. De hecho, en la última Rendición ya habían pedido -y con éxito- una compensación económica para los militares que patrullan en la frontera.



“Los soldados tienen unos sueldos horribles; son los peores remunerados de toda la administración pública”, lamentó Domenech en diálogo con El País, y agregó que también asume que “todo el tema salarial de los funcionarios públicos” será uno “de los asuntos importantes a tratar” aunque “no le guste al gobierno o a la coalición”.

Sobre aumento de sueldos, además del compromiso del Poder Ejecutivo de recuperación salarial ante la acumulada pérdida de poder adquisitivo, también se hizo explícito otro pedido específico, aunque de parte de un ministro. Fue el titular de Interior, Luis Alberto Heber, el que anunció que propondrá al Ejecutivo un incremento para los funcionarios policiales, cuyo sindicato también hizo público su reclamo por estos días.



“Yo voy con una plataforma reivindicativa”, dijo el ministro este domingo en el programa Santo y Seña de Canal 4, al referirse a lo que planteará directamente al Ministerio de Economía. “Mi tarea es tratar de mejorar en todo al policía: (con) apoyo moral, apoyo político y por supuesto, (con) retribuciones”, agregó.

Las dos reformas

En los otros dos socios de la coalición -el Partido Nacional, en tanto, todavía no hay propuestas definidas como colectivo- hay en mente al menos dos reformas importantes, y que forman parte del “Compromiso por el país” que firmaron todos los partidos que integran el oficialismo en la campaña de 2019: la del sistema educativo y la del Estado.



La primera es un desvelo del Partido Colorado, que tiene en las manos de Robert Silva la conducción de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Todos coinciden en que los primeros pasos se dieron con el cambio de la gobernanza de la educación, pero falta un largo trecho para lo cual se pedirá un incremento del gasto al Poder Ejecutivo.



“Esa será nuestra prioridad absoluta”, resumió a El País el diputado Felipe Schipani, para quien “sin dudas será la gran reforma a instrumentar este año”. Los números, agregó, todavía están ajustándose, pero el refuerzo presupuestal será necesario para ampliar la construcción de los centros modelos María Espínola -de los que actualmente hay 12-, así como el cambio en la currícula educativa, por nombrar dos cosas.



La otra reforma, la del Estado, es preocupación del Partido Independiente -que también tiene por objetivo bregar por profundizar la reforma educativa. Para esto, está claro, también hará falta destinar más recursos, dijo el legislador de este partido, Iván Posada.

“Para nosotros, el momento de implementarla será en esta Rendición”, resumió el representante, que enseguida se refirió a la figura de Conrado Ramos, director de la Oficina Nacional del Servicio Civil y dirigente del partido que lidera el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. “Estamos tras una verdadera reforma de los recursos humanos del Estado”, siguió Posada, que no se olvida que el PI logró el compromiso en la coalición de abordar este tema este año, porque originalmente estaba previsto que la reforma comenzara en 2021.



“Es notoriamente el momento de ponerlo en práctica”, remarcó el dirigente sobre una transformación que implica cambios en la estructura escalafonaria de los funcionarios, un rediseño de las carreras funcionales y equiparación salarial, entre varias otras cosas. “Será un cambio significativo, pero ese cambio deberá estar acompañado, en primera instancia, de recursos”, concluyó.

Lo que piden algunos blancos

Los legisladores del Partido Nacional tendrán en los próximos días una “jornada de trabajo” en la que, por un lado, establecerán cuáles son los proyectos de ley que querrán priorizar este año, y por otro ya empezarán a intercambiar sobre los pedidos específicos de los blancos para esta Rendición. Pero no hay todavía propuestas consensuadas, sino ideas que ya manejan algunos dirigentes nacionalistas. El senador Sergio Botana, por ejemplo, tiene claro que planteará un refuerzo presupuestal tanto para el deporte como para la ciencia, además de eliminar “los sobrecostos de los combustibles”. El diputado Rodrigo Goñi -otro ejemplo- cree por su parte que lo principal debería estar en lograr en “mantener el rumbo de la prudencia y la austeridad” del gobierno en materia económica, lo que ha permitido “reducir el déficit fiscal y mantener la calificación de la deuda”. La inflación por el peculiar contexto mundial, añadió, exige que “no se cambie ahora” esa la línea seguida.

Cabildo insistirá con reforma tributaria



Cambiar la estructura del IRPF, así como “la forma de tributación de los combustibles” y crear “un IVA personalizado”, son ideas que forman parte de una “reforma tributaria general” que para Cabildo Abierto es necesario realizar, y que propondrán que comience en esta Rendición de Cuentas, según sostuvo el senador Guillermo Domenech. El legislador dijo en ese sentido que esta reforma “no tiene por qué ser un cuerpo ordenado de normas” y que los cambios pueden hacerse en forma progresiva.