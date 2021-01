Tras clausura de su almacén, el "Pato" Celeste acusa a Antía y al alcalde de Piriápolis de "mentir"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Gustavo Torena, conocido como el "Pato" Celeste, aseguró que el intendente de Maldonado, Enrique Antía, y el alcalde de Piriápolis, René Graña, "mintieron" al comentar los pormenores de la clausura del almacén que la exmascota de la selección uruguaya de fútbol tenía en Punta Colorada.

Torena dijo a El País que el anterior alcalde de Piriápolis, Mario Invernizzi (FA), no lo "defendió" para mantener su local abierto en infracción y que tampoco existía un expediente abierto desde hace años en la Intendencia de Maldonado con objeciones al local, como sostuvo Antía.

También señaló que el alcalde Graña no se presentó personalmente ante la Seccional 11ª de Piriápolis a hacer una denuncia en su contra, aunque admitió que la misma llegó a la Fiscalía.



Torena indicó que fue hasta esa dependencia policial y que allí le explicaron que fue el Concejo Municipal el que “presentó una nota”. “Se comprobó que no hubo ningún desacato, no hay nada. Y el alcalde me mintió, porque me dijo que me daban diez días y al otro día me cerraron el negocio”, se quejó.



Graña dijo a El País que Torena lo increpó luego que le clausurara su almacén "Vamo Arruca". "Hay testigos en el Concejo, por lo que fui a hacer la denuncia a la seccional por desacato. Ahora está en manos del fiscal”, dijo el alcalde. “Estaba en infracción, se lo había notificado tres veces y siguió abriendo el local igual", agregó.



El "Pato" Celeste aseguró que el problema con su comercio se suscitó porque la concejala Silvana González, del Partido Nacional, tiene otro almacén “a cinco cuadras” del suyo.