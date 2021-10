Cláusula agregada al contrato con Katoen Natie es analizada por Cabildo Abierto y criticada por el FA

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Había sido condición para que la coalición de gobierno apoyara unida y sin fisuras las declaraciones del ministro Luis Alberto Heber durante la interpelación realizada en agosto por el acuerdo alcanzado en el puerto para la concesión de la terminal especializada en carga de contenedores (TCP) por 60 años. La exigencia que había puesto Cabildo Abierto, el socio oficialista más crítico con el acuerdo y que en algunos puntos coincidía con el cuestionamiento del Frente Amplio, fue agregar una adenda firmada días atrás por el Poder Ejecutivo y el grupo empresarial Katoen Natie.

Los términos agregados establecen que el Estado debe autorizar la venta del 80% de las acciones que tiene la firma en TCP, algo que no estaba en el contrato original y que durante el llamado a sala llevado adelante por el senador frenteamplista Charles Carrera había sido uno de los aspectos criticados.



Sin embargo, aunque Cabildo manifestó su satisfacción con la firma de la adenda, su texto es hoy analizado a los efectos de que desde el punto de vista legal “esté todo correcto”, según dijo a El País el senador Raúl Lozano.

Y en ese sentido, desde el Frente Amplio -cuyas bancadas de senadores y diputados presentaron una denuncia penal y un recurso de revocación contra el contrato, respectivamente- salieron ahora a señalar “la posibilidad” de que el contenido de la adenda pueda generar complicaciones a futuro para el Estado.



“Nosotros seguimos sin conocer la adenda y qué es lo que se firmó porque lamentablemente tampoco se publicó”, dijo ayer el diputado del MPP Daniel Caggiani, en diálogo con el programa Doble Click (Del Sol).



“Pero por la información que tenemos parece haber sido un saludo a la bandera -continuó- porque el 80% de las acciones de TCP lo tiene una empresa que se llama Nesury, del grupo Katoen Natie, y por tanto la adenda que se ha firmado no corroboraría la posibilidad” de que el Estado pueda negarse a vender “esas acciones a otro privado”.

Caggiani adelantó que el Frente Amplio realizará un pedido de acceso a la información pública para conocer más detalles. Y agregó que a su juicio, dependiendo de lo que el Poder Ejecutivo responda, esto podría “abrir un flanco político -jurídico diferente” al que ya está abierto en torno a todo este asunto por la doble vía penal y administrativa.



Lozano, por su parte, subrayó que el análisis del texto que hacen los cabildantes está hoy a cargo de “asesores” técnicos del partido que lidera Guido Manini Ríos, pero que eso no quitaba que el colectivo estuviera “conforme” desde una perspectiva global con lo que se agregó al contrato original.



“El estudio es para confirmar que no hubiera dificultades desde el punto de vista legal”, detalló.

"No se puede mentir así".

El gerente de Relaciones Institucionales de Katoen Natie, Fernando Correa, pidió que se “deje de mentir” con las críticas a la adenda, firmada -según sostuvo- en exactamente los mismos términos en que se suscribió el contrato madre a mediados de abril de este año.



“No entiendo el razonamiento que están haciendo. Es simple, no hay ningún lío con esto”, manifestó el representante de la firma.

“No nos olvidemos que la adenda lo que hace es agregarse al texto original. El que firmó el acuerdo es el grupo Katoen Natie, y la persona que firma es un apoderado”, agregó Correa, que lamentó: “No se puede mentir así porque sí. O lees la adenda y sacás tus conclusiones, o no las tenés y lo mejor es llamarte a silencio”.

Mientras tanto, fuentes de Presidencia consultadas por El País señalaron que no hay dos interpretaciones en relación a que los firmantes por parte del sector privado son “Nesury y todas las empresas” del grupo empresarial belga, y que el acuerdo es claro en afirmar que “no se puede vender las acciones sin autorización del Poder Ejecutivo”. Agregaron que el texto se publicará en los próximos días

Presidencia publicará texto legal

El Poder Ejecutivo tiene planificado publicar en los próximos días en la página de Presidencia la adenda firmada el 4 de octubre con Katoen Natie, señalaron a El País fuentes del gobierno.



No obstante, el diputado frenteamplista Daniel Caggiani cuestionó en diálogo con Doble Click que ante la demora la coalición de izquierda tuviera que recurrir a un pedido de acceso a la información pública, y que en ese sentido no entendía por qué el texto no se publicó hasta ahora en el diario oficial.



“Ni el contrato ni la adenda se publicaron; no entendemos cuál es el secretismo”, criticó el legislador.



Tras la consulta sobre este tema, desde Presidencia aseguraron que “la obligación legal” de publicar en el diario oficial es para con “los decretos”, y que “las resoluciones, salvo excepciones” no se publican allí. También señalaron que ya se envió “una nota firmada por el Poder Ejecutivo” a la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, con la notificación de que la firma de la adenda ya estaba estampada. Agregaron que hubo que “protocolizarla por escribano público” para incorporarla al contrato.