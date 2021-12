"Está claro que la tercera dosis nos blinda ante ómicron", enfatizó Delgado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El secretario de la Presidencia Álvaro Delgado insistió en que el mayor porcentaje de población reciba la tercera dosis anticovid para "blindarse" ante la detección de la variante ómicron en Uruguay, más transmisible que la delta. "Hay vacunas suficientes para darse la tercera dosis", destacó.

"Está claro que la tercera dosis nos blinda ante ómicron", destacó el jerarca sobre la variante que es "dominante" en el mundo. En esa línea, llamó a "salir a dar esa batalla" de aumentar el porcentaje de vacunados con dosis de refuerzo, que hoy es 42,85%.

Delgado exhortó a que la población "se vacune cuanto antes y estar más tranquilos en un momento en que la temporada (de verano) bastante auspiciosa y con una aumento importante de la movilidad".



Consultado sobre si desde el gobierno temen que esta nueva variante afecte la temporada, respondió: "No, la verdad que no. Creo que la gente va a responder. Mantenemos los cuidados en los espacios cerrados, en los abiertos con la cautela de siempre".



Asimismo, el secretario de Presidencia llamó a que "más uruguayos pongan el brazo en la tercera dosis", para así volver a ser el ejemplo como ocurrió "en la primera y segunda dosis". "Somos de los países más vacunados del mundo", recordó.



"Está claro que la tercera dosis aumenta los niveles de anticuerpos y nos blinda, nos ayuda a no contagiarnos de ómicron, que si bien es más leve, es muy transmisible, muy contagiosa", reiteró Delgado.



"Vamos camino a seguir facilitando el proceso de vacunación, sobre todo con la tercera dosis", añadió en esa línea, recordando que en las últimas horas se disminuyó el plazo entre la segunda y tercera dosis de seis a cuatro meses.