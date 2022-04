"Clara intención de trabar" y "permanente ataque": Pereira tras fallido préstamo del BID

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Frente Amplio Fernando Pereira apuntó contra la coalición y el gobierno central horas después de la fallida votación del préstamo del BID de US$ 70 millones para Montevideo. Aseguró que desde el oficialismo se genera "antipolítica", así como se tiene una "actitud un tanto patoteril" y que "hay una política para evitar" que la oposición vuelva al gobierno.

"Claramente los partidos de gobierno entienden que (Carolina) Cosse y (Yamandú) Orsi son parte del elenco que podría ser primeras figuras del Frente Amplio y los atacan de forma permanente y sistemática, e intentan que las obras que van a beneficiar a los vecinos en los barrios de Montevideo no se aprueben", remarcó este viernes de mañana en diálogo con Doble Click (Del Sol).

"Es una clara intención de trabar. De los inventores del palo en la rueda, este es el palo en la rueda más claro que hemos visto en el último tiempo", subrayó Pereira, quien luego lanzó: "Reclaman una ciudad, el cuidado del medioambiente, pero cuando de verdad se van a construir otras políticas para complementar - porque ya se hicieron muchas - las traban".



"El único fundamento claro para no votar es sencillamente trabar a gobiernos frenteamplistas, es realmente la antipolítica", añadió en ese sentido, y más adelante apuntó directamente al "gobierno central". Aseguró que se busca "trabar las obras de la intendencia de Montevideo y Canelones" y son, dijo, "las antípodas de la política".



"Ya vemos la actitud un tanto patoteril que se tiene cuando las cosas no salen como pretenden", lanzó tras hablar de lo que pasó ayer en la capital y previamente en Canelones para la obtención de un fideicomiso millonario.



"Actitudes como esta que en cierta medida opacan el vínculo que Uruguay ha tenido históricamente con el BID son actitudes de política menor incomprensibles para quienes defendían hasta hace muy poco tiempo el 'por la positiva'", sostuvo Pereira en referencia al slogan de campaña de Luis Lacalle Pou en la campaña presidencial de 2014. "El 'por la positiva' solo quedó en el libro de Daniel Supervielle", lanzó.

Con expresiones similares a las que expresó Cosse en conferencia de prensa tras la votación, remarcó que son "dos formas de hacer política totalmente diferentes: una es la que centra los cambios de la política en los ciudadanos y otra en simples cálculos electorales". Consideró que el resultado de la votación de ayer no le afecta al Frente Amplio "porque hay dos modelos de hacer política".



Planteó que se critica los "30 años de legitimidad" de gobiernos frenteamplistas en la capital porque "naturalmente hay una política que es evitar que el Frente Amplio vuelva al gobierno, y a veces es tan expreso, tan claro, tan nítido que ni siquiera hay que explicarlo", aseguró.



Además, el presidente frenteamplista dijo que la sociedad está "desamparada" y apuntó al gobierno no tiene "un rumbo hace dónde debe ir" el país. "Cuando una sociedad queda desamparada, cuando las políticas del gobierno son trabas las acciones departamentales del Frente Amplio y no tener claramente un rumbo hacia dónde debe ir el Uruguay para sostener el tema de precios y mejorar la calidad de los uruguayos, no olvidamos nuestro pasado", dijo destacando, lo que consideró, mejores cifras que en la actualidad.



Incluso dio un paso más y consideró que el gobierno "tiene políticas que son insuficientes para atender la pobreza. Si 100.000 uruguayos se están alimentando hoy en ollas populares es que ese sector de la sociedad, el número 4,5 de aumento del PBI no lo ve ni en la sombra", lanzó.



"No se le está proponiendo mejorar la calidad de vida y compra de los uruguayos para adelante, ni se le está proponiendo una política de recuperación del ingreso ya, porque eso supondría dar el ajuste pero dejarlo como recuperación salarial o crecimiento del salario. Eso por ahora no lo he visto planteado en ningún lado", dijo Pereira, que también apuntó que los planteos del gobierno son "poco claros".



Planteó que "en principio, cualquier aumento salarial es positivo", pero al mirar la "letra chica" valoró que "no es un aumento, es un adelanto a cuenta, posiblemente vaya a ser descontado del aumento ulterior que es lo que ha planteado Mieres".



Pereira consideró que hay actualmente "falta de política y de rumbo" y que los partidos oficialistas han propuestas una "cantidad" de iniciativas y "luego el presidente toma la decisión que le parece mejor sin tomar en cuenta ninguna de estas propuestas", dijo.