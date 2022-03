Ciudadanos cree "inoportuna" presencia de Cardoso en acto por el "NO" y no participará

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este lunes el Partido Colorado hará un acto en defensa de la LUC en Maldonado, en el que participará como orador el exministro de Turismo Germán Cardoso. El sector Ciudadanos, fundado por Ernesto Talvi, emitió un comunicado para anunciar que no concurrirá al evento porque "no considera oportuna" la participación de Cardoso.

Ciudadanos Maldonado ha manifestado que "no considera oportuna la participación del diputado Germán Cardoso en la lista de oradores hasta que no culminen las investigaciones por los hechos que han sido objeto de denuncias durante su gestión al frente del Ministerio de Turismo", expresa el comunicado.



La agrupación agrega que planteó el asunto en el Comité Ejecutivo Nacional colorado y resolvió "por tal motivo" no participar del acto.



A pesar de no concurrir a este evento a favor del "NO", Ciudadanos expresó su apoyo al gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou y a la campaña a favor de "NO" a derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración.