Circuitos vacíos por el día gris, lluvia y falta de interés

El frío, la llovizna que cayó hasta pasado el mediodía y el hecho de que las elecciones internas no eran obligatorias, fueron los principales factores que explican el bajo nivel de participación registrado sobre todo en Montevideo y Canelones. De cualquier modo, en todo el país hubo un incremento respecto a las internas de 2014, cuando había votado el 37,3% de los electores habilitados. Ayer lo hizo el 40%.

En las primeras internas, cumplidas en 1999, se alcanzó la mayor cantidad de votantes, un 52,9% del padrón electoral. En 2004 el porcentaje había caído al 42,7% y en 2009 subió levemente al 44,8%, en parte por la disputa dentro del FA entre José Mujica y Danilo Astori.

Otro factor que frenó la movilización masiva en la jornada de ayer habría sido que, con excepción de la paridad que dieron a último momento las encuestadoras para la puja en el Partido Colorado, en el Partido Nacional y el Frente Amplio los candidatos triunfadores parecían estar muy definidos.

En Montevideo, desde el Cerro a Punta Carretas el mayor movimiento se dio al mediodía. Pero no se veían autos embanderados ni balconeras, salvo en dos zonas, el bastión frenteamplista en Plaza Lafone, en La Teja, y avenidas de Pocitos, ganadas por banderas blancas.

En el interior del país, en los departamentos de Cerro Largo y Flores fue en donde votó más gente, un 53%. Casi un 50% lo hizo en Punta del Este, hacia donde llegaron muchas personas que residen en Montevideo, pero son propietarias de apartamentos o casas en la península y hace tiempo trasladaron allí su credencial cívica. Asimismo un 50% votó en Durazno.

En Trinidad, Flores, también la actividad se desarrolló sin problemas y con numerosa afluencia de votantes en horas de la mañana. El intendente Fernando Echeverría (del Partido Nacional) votó en el Liceo 1 al igual que el diputado y exintendente Armando Castaingdebat, integrante del Directorio de los blancos. También en la mañana, pero en Florida, votó el intendente Carlos Enciso, del sector Dale, de Luis Lacalle Pou. “Olfateo que va a haber un buen resultado, un buen espaldarazo para algo que se construyó en menos de un año y algo, y que tiene un objetivo que no es solo la elección esta u octubre, sino hacia adelante”, dijo el intendente Enciso.

En fila. En pocos circuitos hubo que hacer cola, y eso ocurrió solo cerca del mediodía. Foto: Leonardo Mainé.

Salto no escapó a la realidad dominante y su población urbana salió a votar recién sobre las 11 de la mañana, notándose más aglomeración en los diferentes circuitos al promediar la media tarde, cuando el sol hizo una leve aparición.

En cambio, en circuitos del área rural aparecieron los más madrugadores, aunque en no pocos, por la gran cantidad de listas, hubo demoras para la habilitación. En los baluartes partidarios, principalmente del Partido Colorado y del Frente Amplio, no faltaron los fogones o mediotanques con chorizos. En cuanto al transporte de adherentes, el Partido Colorado, con sus estructuras de Vamos Salto, Ciudadanos y Batllistas sacaron a la calle centenares de vehículos. Solo una de las agrupaciones que apoya al senador Germán Coutinho contó con 200 automóviles, algunos con matrículas argentinas, de uruguayos que residen en la vecina ciudad de Concordia. En el Frente Amplio, los grupos del intendente Andrés Lima fueron los que más aportaron para el traslado de simpatizantes, con una gran concentración de vehículos rentados.

A diferencia de los circuitos urbanos, en los rurales de Cerro Largo, como en otros departamentos, la gente también fue a sufragar temprano. La mayoría lo hizo en escuelas rurales, en donde se hicieron incluso asados para un almuerzo compartido. Es el caso de la escuela rural número 104 de Saldaña, en donde votaban 100 personas de 150 habilitados, casi todos exalumnos de esas aulas.

“Yo vivo en Melo hace 20 años pero vengo a votar acá y paso el día porque me encuentro con viejos compañeros de escuela, incluso traemos algunos chorizos y los hacemos en la parrilla para compartir un rato agradable y lindo, es lo que me gusta, nunca trasladaría mi credencial para la ciudad”, dijo a El País Virísimo Zabetta, un vecino del pueblo arachán.

En pagos de Río Negro también se apreció más interés por votar que en zonas urbanas, como Fray Bentos. En Bellaco, por ejemplo, había cola antes de las 8 de la mañana. “El problema es que no pudimos hacer funcionar la táblet por falta de conectividad. Tomamos la decisión de dejarla a un costado y trabajamos en forma manual a la vieja usanza”, dijo la presidenta de la mesa receptora de votos.

Las urnas después de una gran inundación

El drama de las inundaciones sigue vigente en Durazno, y pese a que el río Yi retornó a su cauce, en las calles hay rastros del desastre. Incluso en el tramo final, la campaña hacia las internas fue interrumpida por los sectores y actores políticos departamentales y nacionales de todos los partidos, solidarizándose ante la grave situación. Ayer, con un día frío y nuboso, por momentos soleado en la tarde, el ánimo de varios ciudadanos que fueron desplazados se vio afectado y parece haber incidido en el porcentaje total de sufragios, que de todos modos fue de los mayores del país, llegando al 50%.

En los barrios La Amarilla, lo Bolsa de Gatos, La Picada, Cementerio y otras zonas del contorno ribereño de la ciudad, aún permanecen vestigios del desbordado cauce.

Colas en el puente por vacaciones de invierno

Desde el sábado, muchos uruguayos comenzaron a viajar hacia Argentina, aprovechando el inicio de las vacaciones de invierno. Más de 4 mil personas salieron por el Puente San Martín, que une la zona de Puerto Unzué, cercana a Gualeguaychú en la provincia argentina de Entre Ríos, con Fray Bentos. “Las vacaciones de los niños pudieron más que las elecciones. Esta vez no votamos” dijo Marcelo, mientras hacía la cola para pasar por Migración Argentina. “Para octubre seguro no fallamos, pero esta vez, como no es obligatorio y los niños solo tienen una semana de vacaciones en la escuela, decidimos salir desde el sábado para aprovechar mejor la mañana”, explicó Mariela, que iba con tres niños rumbo a Buenos Aires. La espera para cruzar la frontera demandó una hora, lo que provocó malestar.

(Producción: Marcelo Gallardo, Víctor Rodríguez, Néstor Araújo, Daniel Rojas y Luis Pérez).