Cipriani dio explicaciones en el Parlamento por caso de niña muerta en Rivera a espera de traslado

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, concurrió este martes a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y explicó que la niña iba a ser trasladada al Pereira Rossell en un avión de la Fuerza Aérea que despegó y a causa de un desperfecto técnico debió volver al Aeropuerto de Carrasco. Sin embargo, el jerarca explicó que no hubo responsabilidad de la fuerza de aire.

"Lo que ocurrió fue una desgracia, el avión tuvo un desperfecto y tuvo que dar vuelta", dijo Cipriani y resaltó que el fallecimiento de la niña se produjo pese a que se hicieron todos los esfuerzos para la coordinación.



"El hospital que tenía la preparación para poder cumplir un tratamiento definitivo era el Pereira Rossell, en otro no se hubiera hecho nada distinto a lo que se hizo en el hospital de Rivera, donde se actuó de forma profesional. La paciente fue bien atendida en espera del traslado", acotó. De hecho, señaló que, "lamentablemente, por lo evolucionado de la patología", quizá en el Pereira Rossell el resultado hubiera sido el mismo.



El jerarca recalcó que "Rivera no tiene traslado especializado pediátrico" y que por ahora eso se viene resolviendo con los traslados aéreos. "Se realizan en promedio dos traslados mensuales. Lo que ocurrió en este caso fue una desgracia, no en vano pudimos afrontar una pandemia y tuvimos muchas situaciones de traslado", acotó.

De todos modos, señaló que se debe "solucionar el problema estructural que tiene el norte del país". En ese sentido, dijo que lo necesario es "radicar ambulancias especializadas pediátricas y mejorar la ambulancia especializada de adultos para poder dar una mejor cobertura".



Además, dijo que se trabaja en la instalación "en breve, unas semanas, de una base de salida de SAME 105 de pediatría y de adulto en la ciudad de Rivera para que pueda cubrir ese departamento, donde no existe el servicio desde el ambiente público ni el privado".



Por otra parte, aclaró que el "avión multimodal" que adquirió el gobierno de Tabaré Vázquez y fue vendido en la administración actual, "no hubiera tenido finalidad" en el caso de la niña.

"Un paciente que está intubado —viene con un respirador y un equipo médico que trabaja al lado— tiene que entrar (al avión) como si fuera por la caja de la ambulancia. No puede ingresar por una puertita chiquita de avión y hay que girar la camilla", argumentó el jerarca. "El avión no tenía funciones para trasladar pacientes de esta características", añadió.



Sobre la investigación administrativa que se lleva adelante, el jerarca informó que está "muy adelantada", que se convocaron a 14 testigos y se realizaron estudios médicos legales. En cuanto al accionar de los médicos, comentó que la "etapa técnico médica está en una evaluación".