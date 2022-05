Cipriani dijo que instalarán equipos que "direcciones anteriores tenían en cajas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, informó que la inversión para crear un Centro Regional de Radioterapia en Maldonado es demasiado grande y no entrará en la próxima rendición de cuentas. "Para ver el impacto sanitario que nos genera, tenemos un centro oncológico trabajando; tenemos otras necesidades en ASSE, como seguir aumentando la atención domiciliaria o seguir descentralizando los CTI", expresó.

"En esta rendición de cuentas no lo vamos a pedir; estamos instalando tres equipos que llevaron muchísimo dinero. Se estaba alquilando un equipo tercerizado por más de 25.000 dólares. Pudimos conseguir, gracias al apoyo del ministerio de Industria y Energía, un planificador para poner el equipo del INCA en marcha. Lo mismo en Tacuarembó estaba el equipo en una caja; y el del Pereira Rossell no tenía ni lugar físico donde instalarlo", detalló en diálogo con la prensa en el Centro Hospitalario del Este.



"En esto tenemos que ser serios, son procesos de millones de dólares. No en vano las direcciones anteriores tenían estos equipos en cajas", enfatizó.

En cuanto al Hospital de Maldonado, señaló que continuará siendo el centro de referencia departamental, que ha presentado muchos avances tanto en materia edilicia como de equipamiento.

Hospital de San Carlos volverá a ser unidad ejecutora independiente

Cipriani informó la separación del denominado Centro Hospitalario del Este, creado en 2016 y que unía a los hospitales de Maldonado y San Carlos.



El jerarca indicó que dicha estructura no es eficiente, y que el Hospital de San Carlos volverá a ser una unidad ejecutora independiente; tema que ya está trabajado a nivel de la rendición de cuentas.

De este hospital, destacó que su block quirúrgico realiza 48 cirugías mensuales, así como sus áreas de emergencia, internación, traumatología y Hospital de Día oncológico, que en 2021 atendió 1.199 consultas.



En ese sentido, dijo que el hospital cuenta con la estructura necesaria para ser una unidad ejecutora independiente, para lo que se apoyará laboratorio y radiología, con el objetivo que funcionen las 24 horas.



Entrega de ambulancias

Este jueves también se entregaron en San Carlos cuatro ambulancias de traslado común: una de ellas con destino al hospital "Florencia Alvariza" de dicha ciudad y las otras para los centros auxiliares de Aiguá y Pan de Azúcar, respectivamente, y la policlínica de Piriápolis.



"Se continúa flota del prestador público, que así ha bajado notablemente los costos en traslado", dado que los realiza con sus propios móviles, acotando la tercerización de este servicio, expresó Cipriani.