Cinco propuestas contra la inseguridad

El senador Pedro Bordaberry planteó cinco caminos que Uruguay debería tomar a partir de marzo de 2020. "Para revertir esta situación de inseguridad que hoy tenemos debemos cambiar el sistema carcelario y sacarlo del Ministerio del Interior; un combate diferente al narcotráfico, hay normas penales y el código penal que hay que cambiar, y hay un camino sobre la gestión del Ministerio del Interior y las políticas de seguridad que hay que cambiar también" indicó el legislador.

"El gobierno del Frente Amplio nos ha dejado este desastre en seguridad y ya ha dicho que no va a cambiar, entonces hay que armarse para cuando se produzca el cambio el 1º de marzo de 2020, gane quien gane, todos los partidos de la oposición deben tener acuerdos sobre estos caminos" indicó y puso como ejemplo la cifra de homicidios: "En el año 2011, gobierno del Frente Amplio, tuvimos 198 homicidios en Uruguay y en 2018, vamos rumbo a 400, más del doble, entonces si no cambiamos vamos a ser Guatemala, El Salvador" expresó Bordaberry.

El decano de Derecho Juan Andrés Ramírez defendió la idea de recurrir a los 14 mil efectivos militares para atender la situación de "emergencia" mediante el proyecto de Guardia Nacional de su autoría. Citó ejemplos exitosos en varios países. "No es sacar tanques a la calle o que los militares no, porque saben tirar a matar al enemigo, como dicen algunos. No es cierto, son seres humanos que cumplirían una función distinta como lo hacen en el Congo o Haití. Tenemos que echar mano a todos los recursos que tenemos" explicó Ramírez y recordó el accionar militar custodiando las calles de Dolores, inmediatamente después del tornado.

"Layera tiene razón: el pronóstico es malo si no tomamos medidas en serio" reclamó el exministro.

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, explicó que de esta situación se sale trabajando.

"Tenemos la necesidad de que se termine con eso de ellos y nosotros, fiscales y policías. El mensaje nuestro es que existe un solo equipo de trabajo en el que intervienen fiscales y policías en la investigación de delitos".