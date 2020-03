Cinco presidentes en 35 años, uno de los períodos de democracia ininterrumpida más largos

Hoy, 1° de marzo, Uruguay cumple 35 años ininterrumpidos de democracia. Desde 1985, con la primera presidencia de Julio María Sanguinetti que marcó el fin de la dictadura militar (1973-1985), los tres grandes partidos uruguayos se han alternado en el gobierno. Tres veces el Partido Colorado (Sanguinetti 1985-1990 y 1995-2000, y Jorge Batlle (2000-2005), una vez el Partido Nacional (Luis Alberto Lacalle 1990-1995) y tres veces el Frente Amplio (Tabaré Vázquez 2005-2010 y 2015-2020, y José Mujica (2010-2015). Cinco presidentes en 35 años, uno de los períodos de democracia ininterrumpida más largo de la historia del Uruguay.



Ahora, al frente de una coalición multicolor encabezada por el Partido Nacional, asumirá la Presidencia Luis Lacalle Pou por el período 2020-2025. Esta alternancia en el poder es un reflejo de los cambios registrados en Uruguay en estos años. Cambios políticos, sociales y económicos, algunos para bien, otros no tanto, todos según con el cristal que se mire.



Para llegar hasta aquí fueron necesarios pactos que habilitaran las elecciones de 1984, leyes que buscaron cerrar heridas que no han dejado de sangrar, acuerdos entre partidos para dar gobernabilidad y la continuidad de algunas políticas claves independientemente del color político del gobierno de turno. El nuevo período que se abre hoy tendrá el Parlamento más fragmentado desde la recuperación de la democracia en 1985: siete partidos en la Cámara de Representantes, y mantiene cuatro en el Senado (sale el Partido Independiente pero entra Cabildo Abierto). Luego de tres período de gobierno, el Frente Amplio vuelve a ser oposición y una coalición de cinco partidos asume los destinos del país.

La prioridad de Sanguinetti en su primer período fue asegurar la transición democrática. Y lo logra. En abril de 1989 un referéndum confirma la ley de Caducidad y las elecciones del 26 de noviembre, que le dieron el triunfo a la fórmula Luis Alberto Lacalle-Gonzalo Aguirre del Partido Nacional , fueron las primeras sin políticos y partidos proscritos. El Frente Amplio supera una gran crisis -el PGP de Hugo Batalla y el PDC se fueron por el ingreso de los tupamaros- y gana por primera vez la Intendencia de Montevideo. Surge la figura de Tabaré Vázquez. En el mundo y la región seguían produciéndose grandes cambios: cae el muro de Berlín, Carlos Menen es presidente en Argentina y llega a su fin la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay. Lacalle asume el 1° de marzo de 1990. La situación económica no estaba para bollos: déficit fiscal de 6,3% del PBI y la inflación en 129%, récord histórico.

La crisis de 2002 dejó huellas muy profundas en la sociedad uruguaya, y blancos y colorados lo sintieron en las elecciones de octubre de 2004. Ese año la economía estaba en recuperación (crecimiento de 5% del PBI) y se había concretado el canje voluntario de la deuda, evitando el temido default. Vázquez, por tercera vez candidato presidencial del Frente Amplio, ganó casi sin despeinarse, en primera vuelta y con mayorías parlamentarias. Puso un fuerte énfasis en las políticas sociales para atender a los sectores más golpeados por la crisis, y cuando fue necesario hizo valer su posición sobre la de la bancada frenteamplista, por ejemplo, con el veto a la ley del aborto. El “viento progresista” y las “afinidades ideológicas” entre gobiernos de la región no impidió el conflicto con Argentina por la planta de Botnia (hoy UPM). Tampoco le dejaron a Vázquez firmar un TLC con Estados Unidos. El tren pasó.

Si el triunfo de Vázquez en 2004 fue un hito para el FA, el de José Mujica en 2009 no fue menos. ¿Quién se imaginaba a un tupamaro presidente en 1985? Mujica ganó en segunda vuelta ante la fórmula del Partido Nacional Lacalle-Jorge Larrañaga. Llegó al gobierno con una larga lista de ideas, y se retira con una lista casi igual sin concretar. La “agenda social” de su período (marihuana, aborto, matrimonio igualitario), su estilo de vida (que llevó a que lo llamaran “el presidente más pobre del mundo”) y su discurso le dieron fama internacional. Bajo su gestión la economía siguió creciendo (el equipo de Danilo Astori debería llevarse la cucarda), pero dejó pendiente prácticamente intactos los problemas que más preocupaban entonces a los uruguayos (seguridad y educación). “No me voy, estoy llegando”, dijo Mujica al dejar el gobierno y devolverle la banda presidencial a Tabaré Vázquez.

2015

El fin de un ciclo frenteamplista con Tabaré Vázquez

El Frente Amplio había llegado a sus dos primeros gobiernos con mayorías en el Parlamento, y no esperaba menos para el tercero. Hasta último momento estuvo en duda, aunque Vázquez siempre decía que lo lograría. Sí necesitó un balotaje, a diferencia de 2004 cuando ganó cómodamente en primera vuelta. Vázquez asumió el 1º de marzo de 2015 su segunda presidencia en el tercer gobierno consecutivo del FA. Pero como las segundas vueltas no siempre son tan buenas como la primera, su gestión se vio salpicada por denuncias de irregularidades durante el gobierno de Mujica, que entre otras cosas provocó la renuncia del vicepresidente Raúl Sendic. En lo económico, ya no disfrutó del “viento de cola” que tuvo su primer gobierno, y la seguridad pública fue su gran talón de Aquiles. Factores estos, más el desgaste de un partido en el poder, que llevaron a la derrota ante la coalición multicolor que hoy se inaugura en el gobierno.