Los cinco mandamientos de Lacalle para el post pandemia

La pandemia se terminó. Y para muestra alcanza con las decenas de celebraciones y fiestas legales, con más de 300 personas bailando, saltando y abrazándose, de las que no hay reportes de contagios por COVID-19, mucho menos de posibles focos. Pero casi como esa regla no escrita de la cultura futbolística -en la que se evita anticipar un resultado para no frustrarlo- en la casa de gobierno también se evita decretar la “sentencia de muerte” a la pandemia, al menos ante la opinión pública.

Es un hecho que el presidente Luis Lacalle Pou ya tiene la decisión tomada de levantar la emergencia sanitaria -decretada el 13 de marzo de 2020-, dejar de exigir tapabocas y volver a la semi-normalidad con el tránsito internacional en fronteras. Eso sucederá en el correr de las próximas semanas.



Está claro que el jefe de Estado “dio vuelta la página” de la pandemia para avanzar en su programa de gobierno, el cual necesita acelerar, y recuperar parte del tiempo perdido en este año y casi siete meses de convivencia con el virus.



¿Cuáles son los grandes lineamientos que buscará desarrollar el presidente ahora? ¿Por dónde pasan los “mandamientos” que el líder de la coalición pretende que sean el manual de acción de todo su equipo de gobierno?

Cinco mandamientos.

El número uno es el que lo ha posicionado en la escena internacional: “Abrirás el país al mundo, sea como sea, incluso si eso te ocasiona reproches de los grandes de América”.



Lacalle logró una excelente sintonía con su canciller Francisco Bustillo, y está decidido a buscar acuerdos comerciales con China o con el país que muestre interés hacia Uruguay. La lista de candidatos es amplia, y en Cancillería ya trabajan en esas posibilidades.

El presidente está convencido de que es la medida más importante para reactivar la economía, no solo por lo que implicará para la reducción de aranceles y el flujo comercial, sino para mostrarles a los inversores que el país busca modernizarse y jugar en las “ligas mayores”.



Allí es que entra el segundo mandamiento: “Seducirás a todo aquel inversor que tenga capital para invertir en Uruguay, sea del color político o de la ideología que sea, a cambio de generar trabajo”.

La inversión privada, con la excepción de la segunda planta de UPM, ha venido bajando desde 2014. Por eso el presidente tiene un grupo de asesores directos trabajando exclusivamente en la atracción de nuevos capitales para desarrollar proyectos privados en el país.



Día a día varios inversores visitan la Torre Ejecutiva para reunirse en el piso 11 de la casa de gobierno con proyectos de nuevos planes, y Lacalle dedica especial atención para que se concreten. Le remarca a su equipo que esa es la única forma de lograr nuevos puestos de trabajo genuinos, dinamizar la economía y hacer crecer el PIB. Al mismo tiempo, aspira a que esos capitales “derramen” en la sociedad y actúen como políticas sociales de desarrollo.

El tercer mandamiento está directamente atado a ese punto en lo social: “Honrarás tu promesa central de campaña de dar vivienda digna a quienes viven en asentamientos, incluso si eso genera enredos con tus correligionarios”.



En el inicio de su carrera a la presidencia, allá por 2013, Lacalle lanzó la idea de “asentamiento cero”. Ya no con ese eslogan, pero con el mismo espíritu, Lacalle buscará frenar la problemática que ha mostrado un agravamiento en los últimos años, y entregar el poder en 2025 con soluciones visibles.

De todas formas, sabe que para dar un salto significativo en la economía uruguaya se necesita más gente viviendo en el país. Los índices de natalidad exhiben claras “luces amarillas” y es ahí donde entra en juego el cuarto mandamiento: “Abrirás las puertas de tu país, y facilitarás todos los trámites burocráticos para que lleguen familias extranjeras a vivir en territorio oriental”.



La idea de facilitar trámites de residencia fiscal y jurídica para familias extranjeras la lanzó en una reunión con empresarios en Punta del Este meses antes de tomar el mando. En el gobierno se ha manejado como aspiración la cifra de 100 mil argentinos de medio y alto poder adquisitivo que podrían instalarse en Uruguay.

Torre Ejecutiva. Foto: Fernando Ponzetto

La idea apuesta directamente a dinamizar el mercado interno y poblar ciudades del Este que tienen poca vida fuera de temporada. Las autoridades manejan proyectos para el desarrollo de ciudades estudiantiles en Punta del Este que permitan generar servicios subyacentes en los alrededores.



El razonamiento del gobierno es lineal: más gente viviendo, con capital para gastar y consumir todo el año en el país, dinamiza el comercio, desarrolla servicios de educación, salud y esparcimiento, y eso termina en más puestos de trabajo.

El último mandamiento es netamente político: “Defenderás a capa y espada la LUC, sin miedo a acusar de mentirosos a quienes buscan derogar”. Es que al oficialismo se le adelantó la campaña electoral, ya que de cara al referéndum de 2022 el Frente Amplio busca poner en discusión no solo la Ley de Urgente Consideración, sino la gestión en general.



La batalla será dura, y en el gobierno no dan por ganada la contienda. Saben que el debate será ríspido, y ya acusan de campañas con información desdibujada de la realidad. Por eso el presidente en la última salida, en Punta del Este, no dudó en declarar a los medios que hay expresiones en contra de la LUC que “son mentira”.



La pelea la darán los partidos de la coalición, y desde el gobierno quien coordinará acciones será el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Pero el presidente argumentará en cada instancia pública en defensa de la LUC.



El primer lineamiento que marcó el jefe de Estado fue que desde la entrada en vigencia de la norma, a su entender, no se han visto perjuicios.