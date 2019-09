Las cinco certezas a siete domingos de las elecciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Domingo, a siete domingos de la elección. La gente habla, duda y habla. Tanto que en esta Torre de Babel de conversaciones que se edificó antes de los sufragios de octubre, la opinión pública solo permite extraer cinco certezas. Habrá balotaje, el Frente Amplio liderará en primera vuelta, el oficialismo votará peor que en 2014, no existirán mayorías parlamentarias y el Legislativo será más fragmentado que el actual.

Eso ocurrirá con más del 90% de probabilidades. Porque los entendidos en el estudio de la opinión pública, jamás arriesgarían una verdad absoluta. El sociólogo Rafael Porzecanski, que dirige la investigación de opinión pública en la consultora Opción, se anima a dar un paso más: si las elecciones fueran este domingo, las bancas que perdería el Frente Amplio se las llevaría mayoritariamente Cabildo Abierto. Incluso alguna colectividad minoritaria podría crecer en Diputados.



Ha aquí la paradoja: “hay altas chances de que el Partido Nacional, en caso que llegue a la Presidencia, gobierne con menos legisladores de los que tiene ahora”. Dicho de otro modo: tal como está planteado el escenario actual -y haciendo una proyección de distribución de indecisos y del comportamiento en un balotaje- los blancos votarían peor que en 2014 y aun así se harían con la Presidencia de la República.

Foto: El País

La clave está en el cuarto en discordia: Cabildo Abierto. Desde los días previos a las elecciones internas hasta la última encuesta de Opción (cerrada el 2 de setiembre), la colectividad que lidera el excomandante Guido Manini aumentó su intención de voto en 140%. Eso significa que es el partido que tuvo una mayor variación en este último período.



¿Tiene techo? Como todo lo nuevo, genera más incertidumbre a la hora de las proyecciones. Pero, otra vez, Porzecanski está con ganas de arriesgar: “en el hipotético caso de una votación extraordinaria, podría alcanzar el 15%”. Eso lo convertiría en la mejor votación que jamás haya obtenido un partido nuevo.



La historia electoral uruguaya es más variopinta que la bicromía norteamericana, pero no se ha caracterizado por una extraordinaria alternancia en el poder. El Frente Amplio, que a diferencia de Cabildo Abierto surgió de la conjunción de otros partidos, tardó 33 años en alcanzar el poder. Fue tal la espera que en su tesis doctoral, poco después de la dictadura, el cientista político Luis Eduardo González introdujo al análisis político la idea de que en Uruguay “casi siempre” conviven dos grandes bloques.

Foto: El País

El apellido Manini, sin embargo, ya ha quebrado la “lógica uruguaya”. El padre de Guido, el doctor Alberto Manini, fue el primer diputado por Montevideo en representación del novel partido Unión Demócrata Reformista. Fue una colectividad que se abrió del Partido Colorado para las elecciones de 1958 (el mismo año en que nació Guido) y que basaba su propuesta en la oposición al sistema colegiado.



La diferencia es que mientras el padre obtuvo 19.979 votos en las elecciones nacionales de 1958, el hijo Guido ya superó los 49.000 en las internas y, según la última encuesta de Opción, alcanzaría los 318.000 en octubre. Eso representa cinco estadios Centenario repletos y significa asegurarse cuatro senadores.



Por cómo fue la votación del Partido Colorado en las elecciones internas, “es de esperar que vote mejor que en las elecciones de 2014”, señala Porzecanski. Eso hace elevar su techo. “No así el Partido Nacional en el que puede darse cierto decrecimiento y la paradoja de gobernar aun con menos legisladores que ahora”.



Pero hablar de certezas, en una campaña más fraccionada y de “alta volatilidad”, es otra paradoja.

En la duda.

A siete domingos de las elecciones, tres de cada diez uruguayos no está del todo seguro de su voto. Y dos tercios de ese electorado dudoso, están en la oposición. Así lo revelan los datos de Opción a los que accedió El País.

Los candidatos a la Presidencia en la inauguración de la Expo Prado 2019. Foto: Marcelo Bonjour

Pese a que el dato frío parecería ser un boccato di cardinale para el Frente Amplio, no necesariamente lo es. “Se trata de un votante que está dudando entre qué líder opositor votar, pero que difícilmente cruce de bloque hacia el oficialismo”, explica Porzecanski.



Aun así, el partido de coalición de izquierda guarda una ventaja: “tiene una base de votantes más seguros y convencidos”. Es que si bien en números absolutos los electores del Frente Amplio son similares a los de blancos y colorados (cuatro puntos porcentuales), no es lo mismo cuatro en 29 (intención de voto de Daniel Martínez) que cuatro en 15 (intención de voto de Ernesto Talvi).



Si se cuenta a los votantes seguros y los dudosos, los frenteamplistas parecen poco convencidos de una segunda opción: la mitad dice que si no es Martínez, no votaría a otro candidato. A la inversa, seis de cada diez colorados se inclinarían por Luis Lacalle Pou como segunda chance, y cuatro de cada diez blancos le darían su apoyo a Talvi.



Esta praxis del votante opositor, “no significa que el elector colorado se parezca al blanco”, aclara el sociólogo. Mientras que el 19% de quienes piensan votar a Lacalle Pou tienen como segunda opción a Manini, entre los que votaría por Talvi solo el 3% aceptaría apoyar al líder de Cabildo Abierto. “Eso está alineado a que el electorado colorado de hoy está corrido más hacia el centro que el blanco”.



En el caso de Cabildo Abierto, un cuarto de sus votantes no están 100% seguros de su voto. Ese núcleo, según Porzecanski, puede convertirse en el talón de Aquiles de Manini. Porque “si hay demasiada disputa entre blancos y colorados por ver quién pasa al balotaje, es de esperar que se polarice la elección, que aparezca el llamado voto útil y que Manini pierda adhesión”.



Sea como sea, esos votos que se le fugarían a Cabildo Abierto quedarían concentrados en la oposición. “Eso supone una desventaja para el Frente Amplio: son muy pocos los electores de otros partidos que aceptarían al oficialismo como segunda opción”.

El Frente contra la coyuntura La ciudadanía se mueve entre lo seguro y aquello por conocer. “A muchos electores, un gobierno de oposición les genera incertidumbre”, dice el sociólogo Rafael Porzecanski. Eso lo puede capitalizar el Frente Amplio. “En esta línea, el oficialismo tiene algunos indicadores (salariales, de reducción de la pobreza y de agenda de derechos) que le favorece”. Pero, como contrapartida, tiene la coyuntura. “La evolución de los indicadores económicos, entre los que hay factores internacionales, restringe el margen de maniobra del gobierno y afecta el humor de la ciudadanía”. A esto se le suma “el malhumor por la inseguridad”.

Lacalle ante los indecisos Si Montevideo no fuese parte de las elecciones, el Partido Nacional lideraría en intención de voto con el 29%. “Los blancos tienen, en el interior, una estructura dirigencial muy potente que incluso supera con creces a los colorados”, dice Porzecanski. Tal es así que, tierra adentro, duplican en intención de voto al Partido Colorado. También “gozan la ventaja de ser la preferencia opositora en todo el país”. Pero la imagen entre los indecisos de su líder, Luis Lacalle Pou, les podría jugar una mala pasada. Dentro de los presidenciables, el nacionalista es quien tiene saldo de simpatía menos favorable entre los indecisos.

“La elección se parece a la de 1989 y a la de 1999” Rafael Porzecanski, director de Opinión Pública de Opción Consultores ¿La elección que está en curso tiene similitudes con procesos electorales anteriores?



Hay un parecido a la elección de 1999: el Frente Amplio está con buenas posibilidades de terminar primero en octubre, pero llegaría en desventaja al balotaje. Pero también hay una similitud a la elección de 1989: la aparición de un cuarto partido que afecta a los partidos fundacionales, y que votaría encima del 10%.



En marzo había 22% de votantes indefinidos. Ahora hay 14%. ¿Cómo se comportarán esos electores?



Los indefinidos se dividen en dos. Seis puntos de ese 14% votarían en blanco o anulado. Los restantes ocho puntos son estrictamente indefinidos. El Frente Amplio suele ganar terreno en los tramos finales y, según nuestra proyección, podría alcanzar el 37%. Eso significa que “sí o sí” necesitaría votos de otros partidos.



¿Cuáles son las variables sociales y demográficas que más parecerían condicionar el voto?



Hay una clara diferencia entre Montevideo y el interior. El Frente Amplio y Ernesto Talvi (no tanto el Partido Colorado) se hacen fuerte en la capital. El Partido Nacional y Cabildo Abierto tienen fuerza en el interior. En Montevideo, a su vez, el oficialismo lidera en la periferia y la oposición en la zona costera del este.

La segunda interna para Talvi Ernesto Talvi enfrenta “una elección interna de mayor escala”. Así define Porzecanski a la montaña que debe escalar el líder colorado en la recta final. “Como hizo con (Julio María) Sanguinetti en las internas, tiene que ganar con mucha holgura en Montevideo y Canelones, y minimizar la diferencia con el Partido Nacional en el interior”. Para acortar esa brecha fuera del área metropolitana, “tiene la debilidad de estructura dirigencial fruto de años más adversos”. El otro problema es que “los blancos tuvieron más ruidos previo a las internas (la campaña sucia) y los colorados la tuvieron luego (la salida de Pedro Bordaberry y la saga Robert Silva -Teyma)”.