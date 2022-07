Cifra: ¿Con qué urgencia ven los uruguayos la reforma educativa y de seguridad social?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 56 % de los uruguayos encuentra urgente una reforma en la educación, mientras que el 31 % piensa que es necesaria pero no urgente, el 9 % que no es necesaria y el 4 % no opina, según la última encuesta de la consultora Cifra, presentada este martes en Telemundo (Canal 12).

La consulta también arrojó que el 49 % de los uruguayos piensa que es urgente la reforma en el sistema penal, el 38 % que es necesaria pero no urgente, el 4 % que no lo es y el 9 % no opina.



En cuanto a la reforma en la seguridad social, el 46 % piensa que es urgente, el 41 % que es necesaria pero no urgente, el 8 % que no lo es y el 5 % no opina.



Por último, Cifra consultó respecto a la reforma del Estado. El 19 % de los uruguayos dice que es urgente, el 53 % que es urgente pero necesaria, el 16 % que no es necesaria y el 12 % no opina.

La directora de la consultora, Mariana Pomiés, señaló que “ya sea que se haya votado a la coalición o se haya votado al Frente Amplio, se parecen mucho las urgencias”. “Todos las ven necesaria y bastante urgente las de la educación, sistema penal y seguridad social”, añadió.



Según Cifra, el 62 % de los votantes de la coalición encuentran urgente una reforma educativa, mientras que así lo hacen el 52 % de los votantes del Frente Amplio.



En cuanto a la reforma en el sistema penal, el 50 % de los votantes de la coalición piensan que es urgente, en comparación al 48 % del Frente Amplio.



Mientras tanto, el 48 % de quienes votaron a la coalición encuentran urgente la reforma en la seguridad social, frente a un 44 % de votantes del FA.



Por último, la urgencia de la reforma del Estado es percibida por el 20 % de los votantes de la coalición y el 28 % del Frente Amplio.



Según Telemundo, la encuesta se realizó a teléfonos fijos y celulares a 806 personas de todo el país, entre el 17 y el 25 de mayo de 2022.