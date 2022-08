Cifra: ¿quién preferiría la población que fuera el futuro presidente de Uruguay?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"¿Quién preferiría la gente que fuera el próximo presidente?". La pregunta que hizo la consultora Cifra arrojó que "siete de 10 menciona a alguien espontáneamente que le gustaría que fuera el próximo presidente", dijo Mariana Pomiés directora de la consultora.

Los resultados presentados este martes en Telemundo (Canal 12), indican que 18% preferiría que el próximo mandatario fuera el intendente canario Yamandú Orsi, 10% Alvaro Delgado, secretario de Presidencia; 9% Carolina Cosse, intendenta de Montevideo, y 8% el presidente Luis Lacalle Pou, que está impedido por la Constitución de la República a presentarse como candidato presidencial en 2024.

Más abajo en el ranking, se ubican Laura Raffo, Pedro Bordaberry, Guido Manini Ríos por el oficialismo, y Óscar Andrade y José Mujica por la oposición, con un 3% de adhesión cada figura política. En tanto, la vicepresidenta Beatriz Argimón cosechó 1% de preferencia en esta encuesta de "respuestas espontáneas" de los participantes.



La encuesta de Cifra también releva que 34% respondió que "no sabe" quién sería el próximo mandatario.



Entre las personas que se identifican como frenteamplistas, "ocho de cada 10 ya tienen pensado quién sería el mejor presidente a partir de 2025". Orsi recogió 38% de apoyo, Cosse 22%, Andrade 7%, Mujica 4%, el excandidato presidencial Daniel Martínez 3%; 2% el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y 1% "otro del Frente Amplio". Además, en ese grupo de votantes de la oposición, el 2% menciona líderes no frenteamplistas y 20% no sabe.



La misma lectura, pero desde los votantes del oficialismo, arroja que Delgado cosecha la mayor adhesión entre los votantes oficialistas (26%), en segundo lugar se ubica Lacalle Pou (18%), y en tercer lugar, Raffo con 8%. Luego, con 6% de apoyo cada uno, se encuentran Bordaberry, Manini y "otro de la coalición". Argimón registra 4% de adhesión. En este grupo de votantes, el 5% menciona líderes no frenteamplistas y 22% no sabe.



"Esta encuesta registra el clima de opinión hoy, cuando aún 'se está calentando la máquina electoral', y muy pocos líderes han explicitado su interés en ser candidatos", indica Cifra.



Que luego, puntualiza: "Según la experiencia de ciclos electorales anteriores, los precandidatos recién se definen a fines del año anterior al electoral, en esta ocasión, a fines de 2023".



"Las encuestas muestran quiénes son los líderes visibles hoy. El apoyo que obtengan si deciden postularse depende de muchos factores adicionales, entre ellos cuánto apoyo reciban de otros dirigentes, cuál será el abanico completo de precandidatos y, desde luego, cómo se desempeñen en la campaña", agrega la consultora.



La encuesta nacional telefónica (a teléfonos fijos y celulares) fue realizada entre el 4 y 14 de agosto de 2022 a 704 entrevistados de todo el país. "El margen de error máximo esperado para un 95% de confianza es aproximadamente 3,7 puntos porcentuales en más o en menos".