Choque entre agencia de publicidad y un exasistente de Germán Cardoso

Un intercambio de acusaciones entre la agencia de publicidad Young & Rubicam y el colaborador de Germán Cardoso, Elbio Rodríguez, calentó el tramo final de la comisión investigadora por los gastos en Turismo, que dará por finalizada su tarea el próximo viernes 19.

Las contradicciones quedaron a la vista después de una respuesta formal de la agencia publicitaria en la que asegura que “no tuvo ninguna actuación” en la contratación de la empresa Kirma, que fue acercada por Rodríguez.



“A Kirma no la conocíamos, se la incluyó en la propuesta (de publicidad digital) exclusivamente a pedido del Ministerio de Turismo”, aseguraron desde la agencia al Parlamento. También dejaron en claro que “nunca” habían trabajado con la empresa de origen estonio.



Estas respuestas no pasaron desapercibidas para el excolaborador de Cardoso que decidió salir a confrontar públicamente con duras acusaciones hacia la agencia. “Ambas respuestas falsean la verdad y ocultan conversaciones por WhatsApp”, señaló Rodríguez en una nota dirigida a la investigadora, fechada el pasado miércoles 10.

Rodríguez no se quedó allí e hizo certificar por escriba- no público el chat donde -según él- se desprende que fue el director de la agencia, Álvaro Moré, el que sugirió el cambio de precio del servicio que iba a brindar Kirma, dado que planteó que el pago no fuera mensual y que totalizara US$ 280.000 por única vez. “Fue el señor Moré y Gonzalo Praderio (de Wavemaker) quienes determinaron que la propuesta ingresara por Turismo”, aseguró Rodríguez en la nota remitida a la investigadora.



Por su parte, la agencia optó por un comunicado para dar su versión de los hechos. Allí indicó que lo afirmado por Rodríguez “no solo no se ajusta a la verdad”, sino que está “acompañado de chats editados”.

En ese marco, Young & Rubicam ratificó todas las respuestas enviadas a la comisión investigadora días atrás, “las que obviamente podrán ser ampliadas o aclaradas en caso de que así lo soliciten los diputados”. Además se informó que la empresa está analizando las acciones civiles y/o penales que “correspondan ante tales afirmaciones”.

Sin análisis.

Según Young, el Ministerio de Turismo no solicitó que se incluyera un análisis de la propuesta de Kirma para venderle publicidad digital.



“Nunca trabajamos ni recomendamos a Kirma Services. No la conocíamos”, insistieron ante la consulta de los legisladores de la investigadora. Con respecto al control de la publicidad que se ejecuta, desde la agencia se aseguró que “se iba a ir evaluando la performance y la entrega del producto a través de la herramienta Sizmek” (propiedad de Amazon), la cual aseguraron permite auditar la pauta digital a través de las plataformas de compras programáticas.



En respuesta a los diputados de la coalición (Conrado Rodríguez, Rodrigo Albernaz y Juan Martín Rodríguez), la agencia Young señaló que su rol de asesorar al ministerio pasa por el conocimiento de los medios y mercados, pero “nunca se decide la compra”.



“Durante el proceso de contratación de los medios, la agencia les aporta la información necesaria: espacios, los precios y lugares donde puede salir su pauta publicitaria”. Sin embargo, aclararon que durante el año 2020 se realizaron 32 compras “no requiriendo el servicio de análisis de la agencia”.



En las mencionadas oportunidades, según afirma Young, solo se informó a la agencia “cuando la compra ya estaba realizada”. En estos casos, la compañía solo toma en cuenta estos espacios para los momentos en que el ministerio “corre campañas”, y de lo que se encarga es de administrar saldos de las compras y distribuirlas en cada medio, dijeron.

“Como en cualquier relación cliente proveedor el que decide y compra es el ministerio, teniendo en cuenta o no las recomendaciones de la agencia”, aseguraron.



En tanto, indicaron que “muchas de las propuestas que los medios enviaban a Turismo no se remitían a la agencia y cuando se enviaban era para analizar o para incluir cuando la decisión ya estaba tomada”.