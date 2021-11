El chiste de Lacalle Pou a Cosse y la respuesta de la intendenta: "Sos terrible"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou y la intendenta de Montevideo Carolina Cosse participaron ayer martes de la inauguración de la nueva sede de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República (UdelaR). En la ceremonia, que se extendió por unas tres horas, ocurrieron varias escenas de bromas entre los dirigentes políticos.

Sobre la mitad del evento, que fue transmitido en directo por las redes sociales de UdelaR, el presidente y la intendenta recibieron de parte de estudiantes a caballo con los pabellones patrios una banda con las rayas clásicas de la bandera uruguaya.

"Es una banda presidencial, para ir practicando", dijo Lacalle Pou (en el video se puede ver en el minuto 01:41:00) en tono de broma, lo que despertó la risa de los presentes, e inclusive de la jerarca. "Sos terrible, eh", dijo por su parte, también con humor.



Pero el intercambio no terminó ahí. "¿No me dijiste que nos íbamos a separar allá?", preguntó Cosse y el presidente en el mismo tono divertido le retrucó: "Pará, pará que esa (banda) era mía". A continuación, también entre risas, le dijo: "Me llevo tu banda presidencial".



Siguieron caminando unos pasos hacia otra zona de la nueva sede de la facultad, cuando Lacalle Pou se acercó y le expresó: "Si no nos divertimos, estamos en el horno", a lo que la intendenta le respondió: "Totalmente".

Todo eso se dio en medio de un evento de más de tres horas en el que también hubo lugar para los reclamos serios: como la necesidad de mejorar la inversión en ciencia o la red de transporte y urbanización en el municipio F.