La charla de Luis Lacalle y Yamandú Orsi que frenó la “Festi Fa de la base”

“Festi Fa de la base”, fue el nombre elegido por el comité de base “A redoblar”, ubicado en Vilardebo y Arenal Grande. La convocatoria para el sábado a la noche tenía como oradores a Carolina Cosse, Yamandú Orsi, y Óscar Andrade. Sin embargo, sus organizadores decidieron suspenderlo luego de varios contactos entre la Presidencia de la República y los dirigentes del Frente Amplio.

“Acto suspendido por presiones del gobierno”, mostraba un pizarrón grande colocado en la puerta del comité. La foto circuló ayer a la tarde por las redes sociales y diferentes grupos de WhatsApp.



Sin embargo desde la Presidencia de la República, se aclaró a El País que no tienen potestad para suspender actividades de este tipo. Que en todo caso, es cometido de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM).



De todos modos el presidente, Luis Lacalle Pou, sí es cierto que se contactó telefónicamente con Orsi para plantearle la inconveniencia de realizar una “fiesta” de ese tipo, algo con lo que el intendente reelecto de Canelones estuvo de acuerdo.



“No recibimos ninguna presión. Fue un llamado a consideración y nosotros lo entendimos perfectamente. No hubo rezongo ni nada. Una charla en buen tono tratando de evitar problemas”, dijo Orsi ayer a El País.



El jefe de Estado también conversó del tema con el ministro de Salud, Daniel Salinas, quien luego se contactó con otro de los participantes: la intendenta electa de la capital, Cosse. En el intercambio, ella le confirmó que no concurriría al comité de base, y a partir de allí se iniciaron contactos para tratar de postergar la actividad.