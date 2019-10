César Vega: "Uruguay necesita un ecologista en el Parlamento"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El líder del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), César Vega, votó este domingo en el Colegio Saint George, en el barrio Buceo, en una jornada que calificó de “feliz”, dado que el pueblo tiene el poder de renovar la confianza o no en el gobierno. “Si no te gusta, no le renovás nada”, apuntó.

En su segundo intento electoral, Vega aspira a que el PERI obtenga un lugar en el Parlamento. “Uruguay necesita un ecologista. Es el único país que no tiene uno en el Parlamento”, afirmó.

Respecto al posible balotaje, Vega expresó que él votará la misma lista que hoy, la de su partido, dado que la importancia de esta primera vuelta es que se elige representante y no presidente”. Para noviembre, comentó que cada votante del PERI tendrá la libertad de elegir el candidato que prefiera.

Abella afirma que “el cambio del modelo es condición para asegurar la soberanía alimentaria” con políticas de Estado para la prohibición y sustitución del cultivo y la industrialización de transgénicos “y los agrotóxicos asociados”. También plantean derogar la ley de riego y anular el contrato con UPM2, proteger por ley la apicultura, prohibir el fracking y el almacenamiento de residuos radiactivos. Además, promueven “la producción de alimentos sanos, libres de agrotóxicos, rescatar la calidad del agua”, así como “promover la protección de ríos, océanos y bosque nativo”.