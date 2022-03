El No cerró la campaña con críticas al FA por promover un referéndum “revancha”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con un acto en Las Piedras, el No cerró su campaña -en el mismo lugar donde el presidente Luis Lacalle Pou lo hizo antes del balotaje- y los principales líderes de la coalición cuestionaron al Frente Amplio por “no digerir la derrota”, “querer desconocer al gobierno” y promover un “referéndum revancha”. Con la mira en la seguridad, advirtieron que si gana el Sí “se le dará la espalda a la Policía”.

Como en la campaña que los llevó al gobierno, otra vez compartieron el estrado el expresidente Julio María Sanguinetti (Partido Colorado), el senador Guido Manini Ríos (Cabildo), el ministro Pablo Mieres (Partido Independiente) y Daniel Peña (Partido de la Gente). En representación de los blancos habló el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. Aunque en el lugar no estaba el presidente Luis Lacalle Pou, los oradores se ocuparon de nombrarlo en cada uno de los discursos.



El manejo de la pandemia, (con la vacunación de la población) y la seguridad ocuparon un lugar central en la oratoria. Todos criticaron “las mentiras” del Sí en el marco de la campaña por la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) y negaron los casos de abuso policial.



“Fueron dos años muy difíciles. Hubo una pandemia y la verdad que no nos dieron tregua, ni siquiera por eso. Nos hubiera gustado que hubieran estado del mismo lado, de cuidar a la gente, y a los 15 días tuvimos un caceroleo y después una andanada y arremetida con una cuarentena obligatoria para encerrar a la gente y a la economía”, subrayó Delgado levantando la voz. A eso agregó: “Nos dijeron que los CTI colapsaban y después que las vacunas no llegaban”.

Y respondió a la cadena del Frente Amplio en radio y televisión. “Hablaron muy poco de los artículos y volvieron a hablar de una cantidad de cosas que la ley no tiene”, retrucó sobre la oposición a la LUC.



Sobre la coalición de gobierno, Delgado señaló que esta “fue coherente” con sus postulados firmados en el Compromiso por el País, al que definió como “el corazón” de la LUC. “Tan mala no será la ley que más de la mitad de los artículos los votó el FA y particularmente el de combustibles, que hoy quieren derogar”, indicó.



Aseguró que el Pit-Cnt “tanto se llevó puesto al Frente Amplio que le puso un presidente”, en alusión a Fernando Pereira. Allí se escucharon bombos y aplausos. Además, cuestionó a dirigentes de izquierda que “quieren hacer de esto un referéndum revancha”. “¡No señores, en Uruguay los gobiernos entran y salen, por voto popular, cada cinco años! Dentro de tres años, la gente tiene todo el derecho de juzgar”, sentenció.

La seguridad fue el otro eje central del discurso del secretario de la Presidencia, que aseguró que la LUC “es dura contra los delitos aberrantes”. Además, afirmó -ante la presencia del ministro del Interior Luis Alberto Heber- que “la Policía tiene respaldo jurídico y hay 60.000 delitos menos y récord de detenidos”.



Delgado lamentó que dirigentes del FA salieran a denunciar abusos policiales y destacó que “Interior salió a demostrar que no era ciertos”. “El sindicato policial dijo lo mismo que el ministerio, sindicato que lo tienen proscripto en el Pit-Cnt porque votan el No”, aseguró. “No vale cualquier cosa con tal de ganar un referéndum”, advirtió sobre las denuncias y aseguró que “si gana el Sí la Policía va a sentir que la sociedad le dio la espalda”.



Por su parte, Sanguinetti destacó la “prudencia” del gobierno en el manejo de la pandemia y le habló a los jóvenes: “Hoy están participando de algo grande, porque a este gobierno que llegó envuelto en el apoyo de la ciudadanía: a solo dos años se lo quiere desconocer y se lo quiere interrumpir ya”, advirtió. “No se espera a que dentro de tres años sea juzgado”, acotó. En tanto, cuestionó la “autoridad política” del Frente Amplio para pedir explicaciones en seguridad. El expresidente también cuestionó a “las corporaciones gremiales envejecidas, retrasadas, conservadoras y reaccionarias” que manejan la educación y “toman de rehén a los muchachos”. “Mentían, falsificaban horas y ejercían un poder que la ciudadanía no les dio”, dijo en referencia a Fenapes.

Cierre de campaña por el No. Foto: Estefanía Leal.

Manini Ríos pidió rebelarse “contra le mentira” y “contra la escandalosa tergiversación de la realidad”, al afirmar que la LUC “es hecha para los más débiles” y nombró a “los que no se pueden pagar la seguridad privada”. “Es hora de sacarles la careta, nos mintieron, nos mintieron y nos siguen mintiendo hoy. A la mentira, a la tergiversación, al engaño este domingo el pueblo uruguayo le dice que No”, aseguró Manini.



En tanto, Mieres remarcó que “lo que está en juego es la respuesta de la ciudadanía respaldando al gobierno” después de un proyecto que “estaba agotado” y “que dejó una triste herencia”. Entre lo que nombró la inseguridad, desempleo y el estancamiento de la educación.



“Tengo unas cuantas campañas sobre el lomo, pero nunca vi una tan plagada de mentiras y engaños”, subrayó Mieres.



Por su parte, el diputado Peña pidió que el domingo “se defienda nuestra identidad” y destacó que la LUC “defiende la libertad y la democracia”. “Defendamos la identidad nacional, porque no queremos pasar a ser la Argentina de Kirchner, ni la Venezuela de Maduro”. “¡Viva la celeste!”, remató.

Al final del acto hubo una foto conjunta de toda la coalición como sucedió en la campaña electoral.

Argimón pidió un “voto de confianza como en 2019”

La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, fue la oradora principal en el acto de cierre en el interior a favor de mantener los 135 artículos de la LUC realizado en la ciudad de Young, Río Negro. “Lo que pasó con este planteo de derogación de 135 artículos de una ley que prometimos (en la campaña) a la ciudadanía, y que el presidente pese a la pandemia cumplió en el momento indicado, es precisamente querer obstaculizar un gobierno, ¡y nosotros les decimos No!”, enfatizó la jerarca nacionalista. En este sentido, Argimón centró su discurso en rebatir algunos de los argumentos de la campaña rosada (por ejemplo sobre que, a su entender, no se trata de una ley más larga que otras que trató el Parlamento) y les pidió a sus votantes que, como ocurrió en las elecciones de 2019, le den al gobierno “un voto de confianza”. Ante los resultados de las últimas encuestas que muestran una suba del apoyo al Sí, la vicepresidenta le pidió al auditorio la “ayuda” en la recta final.

Celeste, música y selfies con dirigentes



Banderas celestes, remeras del No, pegotines y hasta un oso vestido de celeste que se sacaba selfies con militantes le pusieron color al acto final de la campaña del No anoche en Las Piedras. Selfies para todos los gustos: con el expresidente Julio María Sanguinetti, con el senador Juan Sartori, con la ministra Irene Moreira o Guido Manini Ríos. Al estrado subieron los dirigentes más importantes de cada uno de los cinco partidos y antes de la oratoria Martín Quiroga le puso música a la jornada.